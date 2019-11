Niespodziewana ocena sezonu szefowej Kubicy. "Zeszły rok był dla nas gorszy"

Kubica miał wiele zarzutów do Williamsa

Williams przystępował do sezonu ze sporymi nadziejami. Do ekipy wrócił Paddy Lowe, który skonstruował bolid, mający walczyć o wysokie, czwarte miejsce w klasyfikacji konstruktorów Formuły 1. Scenariusz nie wyglądał jednak aż tak optymistycznie, gdyż brytyjski zespół zajął ostatnią pozycję w klasyfikacji, zdobywając zaledwie punkt. Wywalczył go Robert Kubica na torze Hockenheim podczas Grand Prix Niemiec.

Więcej "oczek" rok temu

Williams pod ścianą po odejściu Kubicy. Oferta dla 19-latka, jeśli znajdzie pieniądze Williams znalazł... czytaj dalej » W ubiegłym sezonie Williams wywalczył 7 punktów. Przed kierowcami tylko jedno GP Abu Zabi, gdzie trudno oczekiwać zdobyczy punktowej przez Kubicę lub George’a Russella.

Zaskakująco oceniła rok szefowa teamu z Grove. - Zeszły rok był dla nas gorszy - stwierdziła w wywiadzie dla "The Guardian" Claire Williams.

Wie, że im się powiedzie

Sterniczka zespołu twierdzi, że postronni obserwatorzy nie potrafią dostrzec mechanizmów funkcjonujących w zespole. - Doskonale wiem, dlaczego kibice twierdzą, że teraz jest gorzej niż było i nas krytykują. Oni nie widzą tego, co dzieje się za kulisami, między innymi w fabryce. W zeszłym sezonie nie dostrzegłam pozytywów. Nie widziałam oznak tego, że coś może się w miarę szybko poprawić. Teraz Williams jest w innym miejscu - dodała szefowa.

Brytyjka zapewnia, że następny sezon potwierdzi jej słowa. - Wiem, co nadchodzi i jestem święcie przekonana, że nam się powiedzie. Tymczasem w zeszłym roku w żadnym momencie nie miałam takiej nadziei - podkreśliła.

Williams borykał się z wieloma problemami w sezonie, które często przedstawiał Kubica. Kumulacją było opóźnienie w budowie samochodu na testy zimowe w Barcelonie. Zespół zamiast trenować na torze, poświęcał czas na konstrukcję bolidu, czekając długo na części zamienne. Trudno oczekiwać, że może być jeszcze gorzej.

Zamykające sezon GP na torze Yas Marina w Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich odbędzie się w najbliższą niedzielę 1 grudnia.