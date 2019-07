Kolega Kubicy skarbem Williamsa. "Przyszły mistrz świata"

Pierwszy start Roberta Kubicy po powrocie do Formuły 1 nie był łatwy. Polski kierowca zespołu Williams dojechał na metę w Melbourne jako ostatni. - Dojechałem do mety, a jeszcze dwa lata temu wiele osób nawet nie sądziło, że mogę wystartować w Formule 1 i ukończyć wyścig - komentuje Kubica i po raz kolejny daje dowód swojej wielkiej determinacji. 8 lat temu Polski kierowca miał poważny wypadek podczas rajdu we Włoszech. Nie było pewności, czy kiedykolwiek wróci do pełnej sprawności.

Do Hiszpanii Williams przywiózł kilka poprawek do swojego samochodu, ale to wciąż za mało. Robert Kubica i George Russell kończyli oba piątkowe treningi na ostatnich miejscach. Jakby tego było mało, w bolidzie Polaka pojawiły się problemy z jednostką napędową. W piątek najszybszy był Valtteri Bottas (Mercedes). W sobotę odbędzie się trzecia sesja treningowa oraz kwalifikacje, w niedzielę zostanie rozegrany wyścig.

Sezon F1 trwa w najlepsze, kierowcy mają za sobą już dziesięć wyścigów, a w ekipie z Grove nic się nie zmienia - i Russell, i Robert Kubica regularnie dojeżdżają w ogonie stawki, często ją po prostu zamykając.

Szefowa Kubicy: większość problemów z bolidem udało się naprawić Zespół Williams,... czytaj dalej » Taki stan rzeczy powoduje liczne spekulacje w padoku. Ostatnio pojawiły się głosy, że młody Brytyjczyk, który jest kierowcą akademii Mercedesa, miałby po zakończeniu sezonu przenieść się z Williamsa do Racing Point.

Długi kontrakt

Właśnie tam Russell mógłby szukać okazji do włączenia się do rywalizacji choćby o środek stawki. Jak się okazuje, takiego rozwiązania nie bierze pod uwagę Claire Williams. - Nawet nie rozmawiałam z Georgem o sezonie 2020, bo wiąże go z nami długoterminowy kontrakt. W mojej opinii to przyszły mistrz świata. Dlaczego miałabym pozwolić mu odejść? Zrobię wszystko, co w mojej mocy, by z nami został - ucięła stanowczo szefowa najsłabszego teamu F1.

Potencjał, który drzemie w 21-latku widzą wszyscy. Pochwały w jego stronę płyną nawet ze strony Kubicy, co wcale nie jest naturalne. W świecie Formuły kolega z teamu to pierwszy z rywali do pokonania.

Źródło: Getty Images George Russell jest w trakcie debiutanckiego sezonu w F1

Sama Williams ma świadomość, że chcąc mieć u siebie młodą perełkę, w jej ekipie musi coś drgnąć. I to szybko. - Moją ambicją jest zapewnienie George'owi samochodu, który najpierw da możliwość ścigania się w środku stawki, a później walki o podium. To wymaga czasu, ale musimy sobie stawiać ambitne cele - dodała.

Jedyni bez punktów

Najbliższy wyścig odbędzie się 28 lipca na niemieckim torze Hockenheim. Relację na żywo z treningów, kwalifikacji oraz samego wyścigu przeprowadzi eurosport.pl.

Po dziesięciu eliminacjach mistrzostw świata wyraźnym liderem klasyfikacji generalnej jest Lewis Hamilton z Mercedesa. Russell i Kubica są jedynymi kierowcami, którzy nie sięgnęli jeszcze po punkty.