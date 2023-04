"Granica, która nie powinna być przekroczona". Kierowca Formuły 1 z apelem do fanów

Verstappen najszybszy w kwalifikacjach do Grand Prix Bahrajnu 2021

25-letni kierowca w niedzielę opublikował gorący apel na Instagramie, który skierował do kibiców.

- W ciągu ostatnich kilku miesięcy mój adres domowy w jakiś sposób stał się publiczny, co doprowadziło do tego, że ludzie gromadzili się pod moim mieszkaniem, dzwonili do mnie i prosili o zdjęcia i autografy - powiedział zawodnik.

Leclerc apeluje

- Chociaż zawsze cieszę się, że mogę być przy was i naprawdę doceniam wasze wsparcie, uszanujcie także moją prywatność i powstrzymajcie się od przychodzenia do mojego domu - zaapelował kierowca z Monako.

- Zapewniam, że jestem dla każdego, gdy widzicie mnie na ulicach lub na torze, ale nie zejdę na dół, jeśli odwiedzicie mój dom - dodał Leclerc, mówiąc, że istnieje "granica, która nie powinna być przekroczona".

Kierowca z Monako ma za sobą niemiłe przeżycia. Przed rokiem został okradziony we Włoszech. Złodzieje podjechali do niego na skuterach, poprosili o wspólne zdjęcie, po czym zabrali mu ekskluzywny, wart krocie zegarek.

Włoska policja poinformowała w zeszłym tygodniu, że aresztowała cztery osoby poszukiwane w związku z tą kradzieżą.