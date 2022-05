Leclerc szalał na ulicach Monte Carlo

Zdjęcie nagiego kierowcy Formuły 1 przyniosło 50 tysięcy euro na cele dobroczynne Valtteri Bottas,... czytaj dalej » Leclerc przyleciał do Monaco z jasnym planem - wygrać przed własną publicznością i odzyskać prowadzenie w klasyfikacji mistrzostw świata Formuły 1.

Stracił je przed tygodniem w Hiszpanii na rzecz obrońcy tytułu, Holendra Maksa Verstappena z Red Bulla. Wówczas Monakijczyk jechał po zwycięstwo, ale z powodu awarii musiał się wycofać.

Leclerc bezkonkurencyjny

Na ulicach Monaco, gdzie odbywa się jeden z najbardziej kultowych wyścigów w kalendarzu Formuły 1, niesiony dopingiem kibiców Leclerc nie miał sobie równych. Dużo działo się za to za jego plecami.

W pierwszej sesji treningowej kierowcy Ferrari rywalizowali głównie z Red Bullami. Za Leclerca uplasował się Sergio Perez (Red Bull), trzeci był Hiszpan Carlos Sainz (Ferrari), a za podium wylądował Verstappen.

Znów zawiódł Mercedes, mimo iż wydawało się, że na wąskim i technicznym torze Lewis Hamilton i George Russell będą w stanie zniwelować widoczną różnicę w osiągach swojego samochodu względem dwóch czołowych zespołów sezonu. Nic takiego jednak nie miało miejsca. Siedmiokrotny mistrz świata był dopiero 10., a Russell 8.

FP1 CLASSIFICATION @Charles_Leclerc finishes P1 in our first session of the weekend #MonacoGP#F1pic.twitter.com/MOd8vg4HYj — Formula 1 (@F1) May 27, 2022

Pierwsza czwórka po drugim treningu nie uległa zmianie. Jedynie Sainz i Perez zamienili się miejscami - tym razem to Hiszpan był drugi, a Meksykanin trzeci.

Kierowcy Mercedesa? Bez większej poprawy. Russell był szósty, a Hamilton dopiero 12. Zanosi się zatem na kolejny weekend w tym sezonie, podczas którego to młodszy Brytyjczyk zdetronizuje wielkiego mistrza.

Leclerc tops the timesheets for the second time on Friday #MonacoGP#F1pic.twitter.com/ucXqSMDCd9 — Formula 1 (@F1) May 27, 2022

Ricciardo poznał uroki ulicznego toru

Bezapelacyjnie największym pechowcem piątku został Daniel Ricciardo. Australijczyk z McLarena już na samym początku drugiego treningu brutalnie przekonał się o pułapkach ulicznego toru. Na jednym z zakrętów stracił panowanie nad samochodem i ratunku już nie było. 32-latek uderzył w barierki, rozbijając bolid. Na szczęście kierowcy nic się nie stało.

- Chyba przesadziliśmy z paroma rzeczami w ustawieniach. Spróbowaliśmy czegoś innego. Starałem się opanować auto, ale mi się nie udało - tłumaczył Australijczyk.

Danny Ric's FP2 ended early #MonacoGP#F1pic.twitter.com/bX3ajDHS6f — Formula 1 (@F1) May 27, 2022

W sobotę odbędzie się trzeci trening (godz. 13.00). Później kierowcy powalczą w kwalifikacjach, które zaplanowano na godz. 16.00. Wyścig o Grand Prix Monaco w niedzielę o 15.00.