Klątwa Monako trwa. Leclerc rozbił historyczne Ferrari Nikiego Laudy

Do niegroźnego wypadku doszło podczas Historycznego Grand Prix Monako, gdy kierowcy kończyli pokazowe przejazdy zabytkowymi bolidami Formuły 1.

Prowadzone przez Leclerca Ferrari z 1974 roku, którym w mistrzostwach świata jeździł zmarły trzy lata temu Lauda, straciło przyczepność przy wejściu w zakręt Rascasse i uderzyło tyłem w otaczające tor bariery ochronne. Uszkodzeniu uległo tylne skrzydło zabytkowego bolidu, którym kierowca Ferrari odjechał do alei serwisowej.

Niewyczerpany limit pecha

Sam Leclerc odniósł się później do incydentu w mediach społecznościowych.

"Kiedy myślałeś, że wyczerpałeś już limit nieszczęść w Monako tracisz hamulce w Rascasse w jednym z najbardziej ikonicznych historycznych Ferrari w Formule 1" - napisał.

Odniósł się tym samym do pecha prześladującego go w domowych wyścigach. Pochodzący z Monako kierowca nie ukończył żadnego z trzech Grand Prix Monako, w których brał udział. W 2018 i 2019 roku uczestniczył w wypadkach, które eliminowały go z rywalizacji. Przed rokiem w ogóle nie wystartował, chociaż w kwalifikacjach wywalczył pole position. W jego bolidzie awarii uległa skrzynia biegów i ostatecznie zespół Ferrari zdecydował się wycofać zawodnika z wyścigu.

Pechowy również bolid

Ale pechowy okazał się również sam historyczny samochód, w którym przed laty ścigał się Lauda. W ubiegłym roku, również podczas Historycznego Grand Prix Monako, ten sam egzemplarz został rozbity przez Jeana Alesiego, który podczas walki z Marco Wernerem zaczepił prawą stroną pojazdu o bandę przy alei startowej.