Ferrari stawia na Leclerca. Nowy kontrakt i podwyżka

Według włoskich mediów, Leclerc będzie zarabiał około 10 milionów euro rocznie, trzy razy więcej niż obecnie.



W pierwszym sezonie w barwach Ferrari 22-letni kierowca z Monako zwyciężył w dwóch wyścigach F1: Grand Prix Belgii i Włoch. Łącznie dziesięć razy znalazł się na podium. Ponadto siedem razy zdobył pole position.

Leclerc: świetny punkt wyjścia

"Wiele nauczyłem się podczas pierwszego roku pracy z zespołem. To świetny punkt wyjścia do budowania silnych relacji w nadchodzących latach" - oświadczył Leclerc w mediach społecznościowych.



W klasyfikacji generalnej MŚ Leclerc zajął czwarte miejsce, a Vettel był piąty. Tytuł obronił Brytyjczyk Lewis Hamilton, a za nim uplasowali się Fin Valtteri Bottas (obydwaj Mercedes) i Holender Max Verstappen (Red Bull).

Robert Kubica, który po sezonie odszedł z ekipy Williamsa, był 19.



Extremely happy to announce that I will be staying with @scuderiaferrari for 5 more years. I'm so grateful to be driving for such a team. I've learnt so much during this first year with the team and it is a great starting point to build a strong relationship for the years ahead. pic.twitter.com/3VPtbsCZT1 — Charles Leclerc (@Charles_Leclerc) December 23, 2019