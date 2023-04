Były kierowca F1 Robert Doornbos napadnięty i okradziony z drogiego zegarka

We wtorek Liberty Media, która zarządza Formułą 1, poinformowała, że w sezonie 2020 w kalendarzu pojawi się Grand Prix Holandii. Wyścig na torze Zandvoort powróci do F1 po 35 latach przerwy. Kontrakt podpisano na trzy lata. Wcześniej potwierdzono, że w sezonie 2020 pojawi się GP Wietnamu.

Formuła 1 wróci do Holandii

Formuła 1 wróci do Holandii

Okradli Tadeja Pogaczara. Teraz ponieśli surowe konsekwencje Francuski sąd... czytaj dalej » Doornbos, który w przeszłości zasiadał m.in. za kierownicą Minardi i Red Bulla, o napaści opowiedział kilka dni po tym, jak włoska policja poinformowała o aresztowaniu sprawców kradzieży kosztownego zegarka, należącego do Charlesa Leclerca.

Do ataku na Holendra miało dojść w marcu w jednej z dzielnic Amsterdamu. Do wysiadającego w nocy z samochodu Doornbosa podbiegło dwóch mężczyzn z kijami. Napadnięty został uderzony kijem w głowę, po czym napastnicy zabrali mu zegarek oraz telefon i uciekli.

Były kierowca F1 doszedł już do siebie po tym zdarzeniu. W jednej z rozmów z holenderskimi mediami przyznał, że atak zniechęcił go do noszenia kosztownych przedmiotów.

Szczęście w nieszczęściu

- To było mocne doświadczenie. Ale nie noszę już drogich zegarków, tylko Apple Watch. Teraz przynajmniej mogę sobie liczyć kroki - stwierdził, szukając pozytywów w traumatycznym doświadczeniu.

Źródło: Getty Images Robert Doornbos

Kradzieże należących do sportowców kosztowności stały się w ostatnim czasie prawdziwą plagą. Oprócz Leclerca, którego zegarek był wyceniany nawet na 2 mln dolarów, podobny los spotkał m.in. innego kierowcę F1 Lando Norrisa. W lipcu 2021 roku został okradziony, gdy wracał do samochodu po finale Euro 2020 na stadionie Wembley.

Kilka tygodni temu okradziony został też słoweński kolarz Tadej Pogaczar, do którego pokoju hotelowego podczas wyścigu Paryż-Nicea włamali się złodzieje, zabierając wart ponad 160 tys. dolarów zegarek. Skradzionego przedmiotu nie odzyskano, chociaż francuska policja szybko namierzyła sprawców, a sąd wymierzył im kary w wysokości czterech lat więzienia i po 50 tys. euro grzywny.