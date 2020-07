Temat rasizmu został rozdmuchany? Hamilton prostuje legendy Formuły 1

Jako jedyny czarnoskóry kierowca w Formule 1, jak i jeden z niewielu w ogóle w motorsporcie, Hamilton za punkt honoru wziął sobie walkę z uprzedzeniami rasowymi. Przy okazji masowych protestów w Stanach Zjednoczonych po śmierci George'a Floyda podzielił się swoimi przykrymi doświadczeniami. Przekonywał, że ofiarą rasizmu, z racji koloru swojej skóry, był przez całą karierę. Zachęcał do klęczenia na starcie, aby pokazać solidarność z prześladowanymi.

Ale manifestacje sześciokrotnego mistrza świata nie są w smak legendom dyscypliny takim jak Andretti czy Stewart - trzeba jednak zaznaczyć, że żaden z nich nie jest czarnoskóry.

"Problem, którego nie ma"

Andretti, zdobywca tytułu z 1978 roku, stwierdził wręcz, że Hamilton "kreuje problem, którego nie ma". Hamilton odpowiedział mu na Instagramie.

"To rozczarowujące, ale niestety prawdziwe, że niektórzy ze starszego pokolenia, którzy w dalszym ciągu mają głos, nie potrafią zejść ze swojej drogi i przyznać, że problem istnieje. To czysta ignorancja, ale to nie powstrzyma mnie przed naciskaniem na zmiany. Nigdy nie jest za późno na naukę. Mam nadzieję, że człowiek, którego zawsze podziwiałem, znajdzie czas, by odrobić tę lekcję" - napisał.

Stewart, trzykrotny mistrz świata, powiedział z kolei, że z rasizmem "nie jest to tak duży problem, jak się wydaje". Hamilton odniósł się do tego w podobny sposób, żałując, że legendarny kierowca wypowiada tak rozczarowujące sądy.