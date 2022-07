Były szef Formuły 1 oskarżony. Miał ukryć przeszło 400 milionów funtów

Bernie Ecclestone był szefem Formuły 1 do 2017 roku

We wtorek Liberty Media, która zarządza Formułą 1, poinformowała, że w sezonie 2020 w kalendarzu pojawi się Grand Prix Holandii. Wyścig na torze Zandvoort powróci do F1 po 35 latach przerwy. Kontrakt podpisano na trzy lata. Wcześniej potwierdzono, że w sezonie 2020 pojawi się GP Wietnamu.

Formuła 1 wróci do Holandii

"Ten jacht to Formuła 1 jeśli chodzi o żeglarstwo regatowe"

Prokuratura zarzuca 91-letniemu Ecclestone'owi, że ten ukrył przed brytyjskimi organami podatkowymi znajdujące się za granicą aktywa o wartości ponad 400 mln funtów (około 2,72 miliarda złotych).

- Akt oskarżenia wobec Ecclestone jest następstwem złożonego i ogólnoświatowego dochodzenia kryminalnego prowadzonego przez służbę śledczą ds. nadużyć finansowych - ujawnił Simon York, dyrektor służby śledczej ds. nadużyć w Urzędzie Podatkowym i Celnym Jej Królewskiej Mości (HMRC).

Prokurator Andrew Penhale, na tym etapie sprawy, apeluje o powstrzymanie się od ferowania wyroków.

- Niezwykle ważne jest, aby w internecie nie publikowano żadnych raportów, komentarzy ani informacji, które mogłyby w jakikolwiek sposób wpłynąć na ten proces - zaznaczył.

Pierwsza rozprawa ma odbyć się 22 sierpnia w londyńskim Westminster Magistrates Court.

Ecclestone miał już konflikty z prawem

To nie pierwszy raz, gdy Ecclestone'owi postawiono prokuratorskie zarzuty. W lipcu 2013 roku oskarżono go o przekupstwo oraz podżeganie do nadużycia zaufania w sprawie dotyczącej sprzedaży akcji Formuły 1. W sierpniu 2014 roku proces został umorzony po zapłaceniu grzywny w wysokości 100 milionów dolarów.

Z kolei w maju tego roku 91-latek został aresztowany na lotnisku w Brazylii, gdy w jego bagażu odkryto nielegalną broń. Wieloletniego szefa F1 zwolniono wówczas po wpłaceniu kaucji.