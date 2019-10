Festiwal w Sao Paulo poświęcony Ayrtonowi Sennie. "Niezapomniane wydarzenie dla jego fanów"

Foto: Flickr/senna.org.br (CC-BY) | Video: Flickr/senna.org.br (CC-BY)/CC BY 2.0/(CC BY-SA 2.0)

Przed 25 laty na torze Imola doszło do tragicznego wypadku. Zginął wówczas Ayrton Senna, trzykrotny mistrz świata Formuły 1. Oto wspomnienie genialnego Brazylijczyka.

Od śmierci Brazylijczyka minęło w tym roku 25 lat. Od tamtych tragicznych wydarzeń na torze Imola.



Senna zginął 1 maja 1994 roku w wyścigu o Grand Prix San Marino. Śmierć czyhała na niego w zakręcie Tamburello. Miał 34 lata.

Bianca Senna: zobaczyć rzeczy, które były częścią życia Ayrtona

Festiwal ma przypomnieć jego niebywałe dokonania. Wystawione zostaną związane z nim pamiątki, zapowiadane są konkursy i koncerty muzyczne. Lista wydarzeń jest długa. Byli kierowcy F1 Emerson Fittipaldi i Felipe Massa jeździć będą bolidami sprzed ponad trzech dekad - modelami Toleman TG184 i Lotus 97T 1985 - zaprezentowane zostaną też nowe maszyny F1, w których zasiądą Meksykanin Esteban Gutierrez i 17-latek z Sao Paulo Caio Collet.

- Szykuje się niesamowita okazja, by z bardzo bliska zobaczyć rzeczy, które były częścią życia Ayrtona - stwierdziła Bianca Senna, siostrzenica kierowcy. - Jestem pewna, że będzie to niezapomniane wydarzenie dla jego fanów.

"Nic nie powstrzyma mnie od miłości do Boga"

Tamtego fatalnego dnia, 25 lat temu, Senna był rozkojarzony i rozdrażniony. Dziwnie się zachowywał, inaczej niż przez całą karierę. Odmawiał wspólnych zdjęć z kibicami, podobno powtarzał, że nie chce startować w wyścigu na Imoli.

Założył hełm, niespodziewanie zwrócił się do śledzącej jego ruchy kamery: "Pozdrawiam mojego przyjaciela Alaina Prosta. Alain, bardzo nam ciebie brakuje". To był szok, bo panowie byli wrogami.

Kiedy ruszyli, szybko doszło do kraksy dwóch bolidów. Na torze pojawił się samochód bezpieczeństwa. Senna jechał tuż za nim. Po komunikacie, że rywalizacja zostanie wznowiona, razem z Michaelem Schumacherem odłączyli się od stawki. O 14.17 bolid Brazylijczyka wpadł w zakręt Tamburello. Nie skręcił w lewo - wyleciał na pobocze, z potężną siłą uderzył w betonową bandę.



Kierowca helikopterem przetransportowany został do szpitala w Bolonii. Nie udało się go uratować.

W Brazylii zapanowała żałoba. W dniu pogrzebu blisko 20-milionowe Sao Paulo było sparaliżowane. Trumnę wystawiono w kaplicy w publicznym parku, postawiono na niej kask, okryto narodową flagą. Rozległy się salwy honorowe.



Senna spoczywa na prywatnym cmentarzu Morumbi. Na grobie znajduje się mała, mosiężna tabliczka, z wygrawerowanymi datami narodzin i śmierci. I napis: "Nic nie powstrzyma mnie od miłości do Boga".