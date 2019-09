Wyszedł z zakrętu, pędził prosto na dźwig. Uniknął wypadku, ale nie kary

Niedzielny wyścig był dla Włocha wyjątkowy. Zwykle wlecze się na końcu stawki, tym razem odgrywał jedną z głównych ról. Dość powiedzieć, że wobec zamieszania z wizytami w alei serwisowej przez moment był nawet liderem. Prowadzenia oczywiście nie utrzymał, ale dziesiąte miejsce, na którym dojechał bez wątpienia może uznać za sukces.

Kubica nie chce do symulatora. "Nie widzę siebie zamkniętego w ciemnym pokoju" Grand Prix... czytaj dalej » Giovinazzi dopisuje zatem do swojego skromnego dorobku (obecnie cztery punkty) jedno oczko i nie zmienia tego nawet 10-sekundowa kara nałożona na niego przez dyrektora wyścigu.

"Dyrektor poinstruował kierowców"

Czym podpadł 25 latek? Jak wynika z oficjalnego oświadczenia F1 - niebezpieczną jazdą. Chodzi o sytuację, która miała miejsce w drugiej części rywalizacji, podczas neutralizacji po wypadku George'a Russella z Williamsa. Bolid młodego Brytyjczyka został unieruchomiony na wyjściu z zakrętu numer osiem, a do jego usunięcia potrzebny był dźwig. Na torze pojawiły się żółte flagi.

"Dyrektor wyścigu poinstruował wszystkich kierowców, by trzymali się prawej strony toru po incydencie w zakręcie numer osiem, ponieważ dźwig i porządkowi pracowali właśnie w tym miejscu. Wywieszono również podwójną żółtą flagę" - czytamy. Te instrukcję do Giovinazziego jakby nie dotarły. Włoch z dużą prędkością wyszedł z zakrętu i przejechał tuż obok dźwigu i pracujących stewardów. Trochę mniej uwagi i wszystko mogło skończyć się tragicznie.



Antonio Giovinazzi has received a 10 second time penalty for this.



Getting to close to the marshals while on track.



Giovinazzi holds onto 10th place finish as car behind was 17 seconds. #F1#SingaporeGPpic.twitter.com/9ZHXn4bvOD — Tim Hauraney (@timhauraney) September 22, 2019





"Sędziowie przyjęli wyjaśnienie kierowcy, który czuł, że jechał wystarczająco wolno i trzymał się toru jazdy wyznaczonego przez samochód bezpieczeństwa. Kierowca przejechał jednak zbyt blisko dźwigu i porządkowych, niż uznano za bezpieczne. Sędziowie uznali sytuację za potencjalnie bardzo niebezpieczną i ryzykowną dla porządkowych, w związku z czym przyznali 10 sekund kary" - czytamy dalej.

Niedzielny wyścig skończył się podwójnym triumfem Ferrari. Pierwszy linię mety przeciąż Sebastian Vettel, a tuż za nim finiszował Charles Leclerc. Robert Kubica (Williams) był 16.

Liderem mistrzostw świata, na sześć wyścigów przed zakończeniem sezonu, pozostał Lewis Hamilton z Mercedesa.