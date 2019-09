Rodzina i gwiazdy Formuły 1 pożegnały Anthoine'a Huberta

Hubert zginął podczas zawodów rozgrywanych 31 sierpnia na torze Spa-Francorchamps.

Po przejechaniu kilku okrążeń bolid Francuza, przy prędkości przekraczającej 200 km/h, uderzył w bandę, a chwilę później został potężnie uderzony przez auto, nie mającego czasu na reakcję, Juana Manuela Correi. Wszystko wyglądało dramatycznie. Hubert nie miał szans na przeżycie i zmarł półtorej godziny po wypadku. Ekwadorczyk do dziś pozostaje w stanie krytycznym.

Źródło: Getty Images Anthoine Hubert miał 22 lata

Zaczęło się od przemówień

Minuta ciszy z najbliższymi tragicznie zmarłego kierowcy. Wyjątkowy start wyścigu Zgodnie z... czytaj dalej » Początkowo pogrzeb kierowcy miał odbyć się wcześniej, ale na prośbę rodziny został przesunięty, by w uroczystości mogli uczestniczyć przyjaciele Huberta związani z F1, którzy w weekend rywalizowali podczas GP Włoch.

Finalnie ostatnie pożegnanie Huberta odbyło się we wtorek w katedrze Notre Dame w Chartres. Msza żałobna rozpoczęła się po godzinie 14 od przemówień ojca zmarłego oraz byłego mistrza świata F1 Prosta, któremu Anthoine był szczególnie bliski. To właśnie 64-letni dziś Francuz, jako dyrektor teamu Renault, rekrutował go do zespołu.

- Byłeś uprzejmy. Odznaczałeś się ciekawością, inteligencją, profesjonalizmem i łagodnością. Twoje dążenie do perfekcji miało zaprowadzić cię do świetlanej przyszłości. Anthoine, w naszym wspomnieniu pozostanie twój uśmiech i energia - mówił poruszony Prost.

Uroczystość trwała ponad dwie godziny i była transmitowana na dużym telebimie przed katedrą.

Przyjaciele z toru i najważniejsi ludzie F1

Oprócz rodziców, brata i dziewczyny zwycięzcę dwóch tegorocznych wyścigów żegnały najważniejsze postaci świata Formuły 1. W Chartres obecni byli m.in szef Międzynarodowej Federacji Samochodowej Jean Todt, dyrektor sportowy Ferrari Mattia Binotto, Cyril Abiteboul z Renault czy Fred Vasseur z Alfy.

Źródło: Getty Images Victhor Hubert, brat tragicznie zmarłego Anthoine'a

Nie mogło zabraknąć kierowców, którzy z Hubertem się wychowali i przyjaźnili - zachwycającego w ostatnich tygodniach Charlesa Leclerca z Ferrari oraz Pierre'a Gasly'ego (Toro Rosso) i George'a Russella (Williams). W katedrze pojawił się także Giuliano Alesi, trzeci z kierowców, który uczestniczył w feralnym wypadku.