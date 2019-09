Wyścig odwołany po śmiertelnym wypadku. "Zespół jest zdruzgotany"

Do fatalnego w skutkach wypadku doszło dokładnie o godzinie 17:07. Samochód Huberta najpierw uderzył w bandę. Po odbiciu od niego w maszynę Francuza wpadł rozpędzony bolid Juana Manuela Correi (Charouz Racing System). Cała siła skierowana była w miejsce, gdzie siedział Hubert.

Tragedia w Formule 2. Zginął 22-letni kierowca z Francji Międzynarodowa... czytaj dalej » "W wyniku wypadku FIA (Międzynarodowa Federacja Samochodowa) z przykrością informuje, że Anthoine Hubert zmarł o godzinie 18:35" – napisano w oficjalnym komunikacie.

Correa, drugi z uczestników wypadku, przebywa obecnie w szpitalu, ale jego stan jest stabilny.

Wyścig odwołany

W związku z tragedią podjęto decyzję o odwołaniu drugiego wyścigu na torze w Spa, który zaplanowany był na niedzielę.

"Anthoine był częscią paddocku Formuły 2 od 2017 roku. Był fantastycznym kierowcą, który miał przed sobą świetlaną przyszłość. Był serdeczny dla wszystkich, zawsze się uśmiechał, jego pozytywne nastawienie było zaraźliwe. Z szacunku do Anthoine’a, niedzielny wyścig został odwołany" – czytamy w komunikacie na oficjalnej stronie Formuły 2.



Anthoine was a fantastic driver who had a bright future ahead of him.



He was kind to everyone, always smiling, and his positive attitude was infectious.



Full statement from F1, F2 and F3: https://t.co/e7tz7Qv8Oc



Out of respect, Sunday's F2 Sprint Race has been cancelled. pic.twitter.com/mvQzUxuGWi — Formula 2 (@FIA_F2) August 31, 2019

W smutku pogrążył się również świat Formuły 1.

"Zespól jest zdruzgotany wiadomością o stracie jednego z największych talentów, jakim był Anthoine Hubert", napisano w Tweecie opublikowanym na profilu Renault F1 Team, do którego akademii należał młody kierowca.



Renault Sport Racing is devastated at the loss of one of its brightest young talents, Anthoine Hubert, who passed away today following an accident involving several cars at Circuit Spa-Francorchamps. The 22-year-old Frenchman was racing for BWT-Arden in the FIA F2 Championship. pic.twitter.com/xB42xwBlY8 — Renault F1 Team (@RenaultF1Team) August 31, 2019