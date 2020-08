Po roku wrócił na wózku w miejsce śmiertelnego wypadku. "Bardzo za Tobą tęsknię"

Tragiczny wyścig został rozegrany 31 sierpnia 2019 roku.

Po przejechaniu kilku okrążeń bolid 22-letniego Huberta, przy prędkości przekraczającej 200 km/h, wjechał w bandę, a chwilę później został potężnie uderzony przez auto, niemającego czasu na reakcję, Correi. Wszystko wyglądało dramatycznie. Hubert nie miał szans na przeżycie i zmarł półtorej godziny po wypadku.

Źródło: Getty Images Anthoine Hubert miał 22 lata

Nie krył łez

Poważnych obrażeń doznał wtedy również Amerykanin, który początkowo znajdował się w stanie krytycznym, a później utrzymywany był w stanie śpiączki farmakologicznej. Najmocniej ucierpiały jego płuca i noga. Potrzebował wielu operacji.

Niemal rok od tamtych wydarzeń, przy okazji weekendu wyścigowego, Correa wrócił na belgijski tor. Wciąż poruszając się na wózku, pojawił się w okolicach feralnej bandy, by złożyć kwiaty. Łez nawet nie próbował kryć.

"Ten powrót do Spa wiąże się z wielkimi emocjami. Nie wiem, co powiedzieć oprócz tego, że bardzo za Tobą tęsknię. Mam nadzieję, że patrzysz z góry i widzisz, jak wiele znaczyłeś dla tak wielu ludzi" - napisał 21-latek urodzony w ekwadorskim Quito, zwracając się do tragicznie zmarłego kolegi.



Correa nie był jedynym, który oddał hołd Hubertowi. Wieniec w miejscu wypadku złożył między innymi jeden z najlepszych przyjaciół Francuza, kierowca F1 Pierre Gasly.

Planuje powrót do ścigania

- Minął rok. Czuję, że moja wizyta tutaj to zamknięcie pewnego rozdziału i dobry sposób, by upamiętnić Anthoine'a. To było coś, na co czekałem - przyznał Correa, cytowany przez oficjalny portal Formuły 1.

Kierowca dodał, że jego powrót na tor najprawdopodobniej nastąpi w przyszłym roku, a więc "wcześniej niż przypuszczał". - Wciąż czeka mnie kilka operacji, ale cała metalowa konstrukcja powinna zniknąć z mojej nogi w grudniu i być może już wtedy będę mógł wsiąść do samochodu - dodał.