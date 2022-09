Kierowca F1 opuścił szpital po komplikacjach pooperacyjnych

Informację przekazał BBC zespół Albona. Kierowca wrócił we wtorek do swojego domu w Monako. Kierowca F1 wraca do zdrowia po komplikacjach pooperacyjnych Nerwowe dni w... czytaj dalej »

Taj był operowany laparoskopowo w sobotę, sam zabieg przebiegł bez komplikacji. Jednak po jego zakończeniu pojawiła się niewydolność oddechowa. Albon został nawet przeniesiony na oddział intensywnej opieki medycznej. Następnego dnia przeniesiono go już na normalny oddział.

Czeka na zgodę

Teraz został wypisany i - jak informuje zespół - natychmiast rozpoczął przygotowania do następnej rundy mistrzostw świata - Grand Prix Singapuru, która odbędzie się 2 października. Aby tam wystartować, Albon musi otrzymać zgodę komisji medycznej FIA.



Jeżeli 26-letni Albon nie będzie mógł pojechać w wyścigu na Marina Bay Circuit, w teamie Williamsa ponownie zastąpi go Holender Nyck de Vries, który debiutując w F1, doskonale wypadł na Monzie, zajmując 9. miejsce i zostając kierowcą dnia.