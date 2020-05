Wielkie emocje na przedostatnim etapie Zwift Tour for All. Przerwana seria CCC-Liv

Leah Dixon wygrała 4. etap Zwift Tour for All

Freddy Ovett (Israel Cycling Academy) zwyciężył na pierwszym etapie wyścigu Zwift Tour for All w Innsbrucku.

Freddy Ovett wygrał pierwszy etap wyścigu Zwift Tour for All

Ekspert Eurosportu, Dariusz Baranowski wytłumaczył polubił startujących w wyścigu Zwift Tour for All polskich zawodników.

Dariusz Baranowski wsparł polskich kolarzy na Zwift Tour for All

Ekspert Eurosportu, Dariusz Baranowski wyjaśnił, na czym polegają dodatkowe bonuse, jakie można uzyskać startując w wyścigu Zwift Tour for All.

Dariusz Baranowski wyjaśnia zasady wyścigu Zwift Tour for All

Holenderka z polskiej grupy (CCC-Liv) popisała się świetnym finiszem na ulicach Innsbrucka i zwyciężyła w pierwszym etapie wyścigu Zwift Tour for All.

Marianne Vos wygrała pierwszy etap wyścigu Zwift Tour for All

Zobacz, co wydarzyło się podczas 1. etapu wirtualnej rywalizacji Zwift Tour for All.

Najważniejsze momenty 1. etapu Zwift Tour for All

Zobacz, co czeka na kolarki i kolarzy podczas 2. etapu Zwift Tour for All.

Trasa 2. etapu Zwift Tour for All

Zwift Tour for All to wirtualne ściganie, ale możliwie jak najlepiej oddające to, co dzieje się w prawdziwej rywalizacji. Pomaga w tym m.in. zjawisko draftingu, które wyjaśnił komentator Eurosportu Dariusz Baranowski.

Drugi etap wirtualnego wyścigu Zwift Tour for All wygrał Michael Gogl z zespołu NTT Pro Cycling. Austriak na finiszu wyprzedził drugiego Grega van Avermaeta z CCC Team oraz trzeciego Mathieu van der Poela (Alpecin-Fenix).

Gogl wygrał 2. etap Zwift Tour for All, Van Avermaet na podium

Zobacz, co powiedział triumfator 2. etapu Zwift Tour for All Michael Gogl (NTT Pro Cycling).

Gogl po wygraniu 2. etapu Zwift Tour for All

Drugi etap wirtualnego wyścigu Zwift Tour for All dla kobiet zakończył się dominacją polskiego zespołu CCC-Liv. Pierwsze miejsce wywalczyła Ashleigh Moolman Pasio, a trzecie Marianne Vos. Zobacz finisz tego etapu.

Kolarki CCC-Liv zdominowały 2. etap Zwift Tour for All....

Zobacz, co powiedziała triumfatorka 2. etapu Zwift Tour for All Ashleigh Moolman Pasio (CCC-Liv).

Moolman Pasio po wygraniu 2. etapu Zwift Tour for All

Trzeci etap Zwift Tour for All i trzeci triumf kolarek CCC-Liv. W środę najlepsza ponownie okazała się Ashleigh Moolman Pasio, który zaatakowała na początku ostatniego podjazdu. 10. lokatę wywalczyła Polka Katarzyna Niewiadoma.

Kolarz zespołu Israel Start-Up Nation James Piccoli odniósł triumf na 3. etapie Zwift Tour for All. Kanadyjczyk zapewnił sobie wygraną po ataku na ostatnim kilometrze.

Piccoli wygrał 3. etap Zwift Tour for All

Zobacz, co powiedział triumfator 3. etapu Zwift Tour for All James Piccoli (Israel Start-Up Nation).

Piccoli po wygraniu 3. etapu Zwift Tour for All

Grega Bole z zespołu Bahrain - McLaren okazał się najszybszy na 4. etapie wirtualnego Zwift Tour for All. W końcówce swoich sił próbował Guillaume Van Keirsbulck z CCC Team, ale Belg nie zdołał utrzymać prowadzenia.

Bole wygrał 4. etap Zwift Tour for All

Zobacz, co powiedział triumfator 4. etapu Zwift Tour for All Grega Bole z zespołu Bahrain - McLaren.

Bole po wygraniu 4. etapu Zwift Tour for All

Zobacz, co powiedziała triumfatorka 4. etapu Zwift Tour for All Leah Dixon (Team TIBCO - SVB).

Dixon po wygraniu 4. etapu Zwift Tour for All

Zawodniczka zespołu Team TIBCO - SVB Leah Dixon odniosła triumf na 4. etapie wirtualnego Zwift Tour for All. Zobacz finisz tej rywalizacji.

Dixon wygrała 4. etap Zwift Tour for All

Nie ma mocnych na CCC-Liv. Trzecie z rzędu zwycięstwo w Zwift Tour For All Drugi z rzędu... czytaj dalej » W czwartek uczestnicy Zwift Tour for All po raz kolejny rywalizowali na jednej z malowniczych tras fikcyjnej krainy Watopii. Rozpoczęli zmagania na czwartym etapie od płaskiej jak stół drogi przecinającej pustynię. Następnie wjechali do olśniewającego lasu sekwojowego, gdzie czekały na nich niewielkie wzniesienia i dopingujące peleton dinozaury.

Faworyt nie wytrzymał

Przedostatni etap wirtualnego wyścigu, podobnie jak inauguracyjny, dedykowany był przede wszystkim sprinterom. W stawce nie oglądaliśmy m.in. triumfatorów środowych zmagań, czyli Ashleigh Moolman Pasio z ekipy CCC-Liv oraz Jamesa Piccoliego z Israel Start-Up Nation. Odpoczywali oni przed decydującą fazą rywalizacji - piątkowym etapem królewskim, na którym czołowa dziesiątka na mecie zgarnie podwójną liczbę punktów.

Na starcie pojawił się tymczasem jeden z najlepszych specjalistów od sprintu Elia Viviani z Cofidisu. Utytułowany Włoch oczywiście był zaliczany do grona faworytów. Wirtualna rywalizacja okazała się jednak większym wyzwaniem niż mógł oczekiwać. Nie zdołał zabrać się z prowadzącą grupą i próżno było szukać go w czołówce na mecie.

Ekscytujący finisz

Do końca w grze o etapowy triumf liczyli się natomiast kolarze CCC Team. Z przodu utrzymywali się Guillaume Van Keirsbulck oraz Kamil Gradek. Oprócz nich polską grupę reprezentowali również Francisco Ventoso, Jakub Mareczko i Josef Cerny.

Wszystko rozegrało się na finałowym kilometrze. Jako pierwszy na odważny atak zdecydował się Van Keirsbulck. Belg oderwał się od grupy liderów, lecz jak się wkrótce okazało, zaatakował zbyt wcześnie i to jego rywale lepiej rozegrali końcówkę. Ostatecznie sprinterski etap wygrał Słoweniec Bole (Bahrain - McLaren). Kolejne miejsca na podium zajęli Kanadyjczyk Pier-Andre Cote (Rally Cycling) i Australijczyk Nick Schultz (Mitchelton-Scott).

Oglądaj Wideo: Eurosport Bole wygrał 4. etap Zwift Tour for All

Na prowadzeniu w klasyfikacji zespołowej umocniła się ekipa NTT Pro Cycling, a drugą pozycję utrzymała drużyna Alpecin Fenix. Największe straty zanotował tymczasem zespół Israel Start-Up Nation, który po trzech etapach był sklasyfikowany na trzecim miejscu. Czwartkowe zmagania ukończył jednak na szarym końcu z powodu słabego połączenia internetowego, przez co spadł na czwartą pozycję w generalce. Na podium wskoczyli natomiast zawodnicy Mitchelton-Scott.

Źródło: Eurosport Zwift Tour for All. Wyniki 4. etapu - mężczyźni

Przerwana seria CCC

Wśród pań pod nieobecność najlepszej na drugim i trzecim etapie Moolman, faworytką ekspertów była inna reprezentantka CCC-Liv - Marianne Vos. Holenderka miała już na swoim koncie zwycięstwo na pierwszym sprinterskim etapie Zwift Tour for All.

Vos do ostatnich metrów ambitnie walczyła o zwycięstwo, lecz tym razem zawodniczka CCC-Liv musiała uznać wyższość rywalek i przekroczyła linię mety jako czwarta. Tym samym po raz pierwszy w trwającym wyścigu rywalizacji kobiet nie wygrała przedstawicielka polskiej ekipy.

Triumfowała Brytyjka Leah Dixon, a jej Team TIBCO Silicon Valley Bank umocnił się na pierwszej pozycji w klasyfikacji zespołowej. Na drugą pozycję awansowała drużyna Canyon SRAM, spychając na najniższy stopień podium CCC-Liv.

Oglądaj Wideo: Eurosport Dixon wygrała 4. etap Zwift Tour for All

Wirtualna rywalizacja Zwift Tour for All zakończy się w piątek. Zapraszamy do śledzenia transmisji w Eurosporcie 1 lub Eurosport Playerze tradycyjnie od godz. 15.