Niepewna przyszłość Sajfutdinowa w polskiej ekstralidze. "Już jestem na minusie"

W programie "Okno na Sport" Patryk Dudek poruszył kwestię popularności żużla w Polsce i to, jak może ta się zmienić po tytule mistrza świata zdobytym przez Bartosza Zmarzlika.

Z powodu epidemii koronawirusa rozgrywki żużlowe zostały zawieszone. Federacje jednak myślą nad rozgrywaniem zawodów bez kibiców. W "Oknie na sport" Bartosz Zmarzlik powiedział, co myśli o takich rozwiązaniach.

W programie "Okno na sport" żużlowiec Maciej Janowski przyznał, że nie chciałby opuszczać swojego ukochanego miasta i klubu. Janowski obecnie ściga się w barwach Betardu Sparta Wrocław.

W programie "Okno na sport" Maciej Janowski wypowiedział się na temat rywalizacji w żużlowych mistrzostwach świata.

W programie "Okno na sport" żużlowiec Maciej Janowski opowiedział, jak obecnie wyglądają jego treningi.

"Mało kontaktu z ludźmi, dużo z naturą". Maciej Janowski w "Oknie na sport" W poniedziałkowy... czytaj dalej » W najnowszym "Oknie na sport" przede wszystkim nie zabrakło trudnych pytań o sytuację kontraktową Rosjanina, którego przyszłość w polskiej ekstralidze stanęła pod znakiem zapytania.

Wieloletnia współpraca przerwana

W poniedziałek światło dzienne ujrzała informacja o rozstaniu Sajfutdinowa i reprezentującego go od wielu lat menedżera Tomasza Suskiewicza oraz współpracujących z nim mechaników.

- Za bardzo nie chcę komentować tej sytuacji. Rozmowy o kontraktach są w trakcie i chcę pozostawić te informacje dla siebie. Jest ciężko, ale walczymy i mam nadzieję, że wszystko dobrze się ułoży. Sytuacja powinna wyjaśnić się w najbliższym czasie, choć nie jestem przekonany, że będę gotowy 12 czerwca na start ekstraligi - powiedział zawodnik Unii Leszno, który wyjaśnił, że na ten moment nie dysponuje środkami na utrzymanie swojego obozu.

Sajfutdinow przyznał nawet, że w obecnej sytuacji bierze pod uwagę powrót na żużlowy tor dopiero w przyszłym roku kalendarzowym.

- Przez czas kwarantanny było dużo przemyśleń. Rozważałem scenariusz najgorszy, najlepszy, więc jestem gotowy na wszystko - przyznał Rosjanin, który debiutował w polskiej lidze 14 lat temu.

- Na razie nie mam planu, ale pewnie coś wymyślę. Może w Rosji pojeżdżę na żużlu. Nie wiem. Na razie trudno mi cokolwiek powiedzieć, ale na pewno poradzę sobie - dodał.





Liczenie strat

Wyjaśnijmy, iż wobec kryzysu wywołanego przez pandemię koronawirusa, żużlowcy decydujący się przystąpić do nadchodzących rozgrywek muszą przystać na obniżenie kontraktów. Porozumienie między klubami i zawodnikami zakłada maksymalnie 200 tysięcy złotych za podpis oraz 2500 złotych za punkt.

- Nawet nie trzeba brać kalkulatora. To co jest zaproponowane na teraz, nie starczy nawet na pokrycie tego, co zostało zainwestowane. Mam nadzieję, że wszystko potoczy się sprawnie i w dobrym kierunku, na korzyść klubów i zawodników - stwierdził Sajfutdinow.

Pytany o szczegóły, wyjaśnił:

- Powiedzmy, że 200 tysięcy. To ja już włożyłem trochę, a nawet dużo więcej. Można powiedzieć, że o 50 procent więcej włożyłem w motory na ten sezon, więc już jestem na minusie - wyliczył gość "Okna na sport".

Rosjanin w poniedziałkowym programie podkreślił, że niebawem jego sytuacja kontraktowa powinna się wyklarować. Sezon ma ruszyć 12 czerwca, a finał planowany jest na 11 października.