Robert Kubica w piątkowym "Oknie na sport". Opowieść o wielkiej pasji

- Organizacja to duże wyzwanie i odpowiedzialność. Nie zawsze przecież wszystko się układa. Rok temu mieliśmy śmiertelny wypadek. To ogromne obciążenie psychiczne, które wiązało się z nieprzespanymi nocami - wyjaśnił Czesław Lang w programie "Okno na sport".

- Rozmawiamy codziennie z trenerami, ale tak naprawdę sam jeszcze nie wiem, jaki będzie mój kalendarz startów. To musi troszeczkę potrwać. Miały być Giro d'Italia i Vuelta a Espana, jednak przez epidemię może się to zmienić. Chciałbym wystartować w Tour de France, ale jest dużo zawodników, którzy chcieliby się tam pojawić. Będę wiedział więcej w następnym tygodniu - powiedział Rafał Majka w programie Eurosportu "Okno na sport".

- Pierwsze zwycięstwo w mojej karierze, takie wielkie na Tour de France. Sam wtedy w to nie wierzyłem i byłem bardzo szczęśliwy. Największym jednak sukcesem w mojej karierze jest brązowy medal w Rio de Janeiro, bo to jest co cztery lata - powiedział Rafał Majka w programie Eurosportu "Okno na sport".

Kubica pokazał moc. "Nawet tego nie zauważyliście, a ja tu życiówkę przejechałem" - Nawet tego nie... czytaj dalej » W programie "Okno na sport", który zagościł na antenie i w kanałach społecznościowych Eurosportu po wstrzymaniu rozgrywek w niemal wszystkich dyscyplinach sportu, gościliśmy już wielu znakomitych kolarzy i ludzi związanych z kolarstwem. Na pytania widzów Eurosportu odpowiadali m.in. Maja Włoszczowska, Michał Kwiatkowski, Rafał Majka, Piotr Wadecki i Czesław Lang.

15 maja gościem Tomasza Jarońskiego i Adama Probosza będzie Kubica, który od dziecka miał słabość do "dwóch kółek".

- Rodzice śmiali się, że zanim nauczyłem się chodzić, to już siedziałem na rowerze. Oczywiście, najpierw się odpychałem zamiast pedałować. Pierwszy rower, który pamiętam, miał patyk z tyłu, miałem wtedy trzy lata. Tata pilnował, żebym trzymał równowagę, a ja starałem się coś z tym urządzeniem zrobić. Rower zawsze był urządzeniem, narzędziem i zarazem zabawką, bo jazda zawsze dostarczała mi dużo radości - powiedział niedawno w rozmowie z Eurosport.pl.









"Rower dał mi bardzo dużo"

Dzięki rowerowi Kubica szybciej wrócił też do formy fizycznej i psychicznej po wypadku z 2011 roku.

- Najpierw walczyłem o powrót do codzienności, a potem do sportowego życia. Mentalnie nie był to łatwy okres. Dlatego spróbowałem wrócić na rower, najpierw myśląc o poprawieniu formy fizycznej. Później okazało się, że rower bardzo dużo mi dał w aspekcie mentalnym, pomógł mi ogarnąć to, co działo się w mojej głowie - przyznał Kubica, który w przeszłości miał okazję kręcić na rowerze z Sylwestrem Szmydem i Michałem Kwiatowskim.

Kubica chce być jeszcze lepszy. W sobotę drugi etap ORLEN e-Tour de Pologne Amatorów Przed nami drugi... czytaj dalej » Pytania do naszego gościa mogą kierować również widzowie, wpisujące je w komentarzach podczas relacji na Youtubie i Facebooku Eurosportu. Początek spotkania o godz. 18.

Gwiazdy na wyciągnięcie ręki

"Okno na sport" to tylko jedna z naszych nowych propozycji.

Codziennie przed południem domowe treningi prowadzą związane z Eurosportem gwiazdy sportu. Cykl "Eurosport na zdrowie" prowadzili już Robert Korzeniowski, Adrianna Palka i Tomasz Sikora, a w tym tygodniu role trenerów przypadły kolarzom: Dariuszowi Baranowskiemu i Marcie Lach.

Na eurosportowym kanale na Youtubie dostępne są też odcinki programu "Głosy Eurosportu", w którym gościli Marek Rudziński, Tomasz Jaroński, Karol Stopa, Igor Błachut i Witold Domański.