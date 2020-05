Kubica był naszym gościem. "Jeżdżę na rowerze tak, aby nie trzeba było dzwonić po karetkę”

- Organizacja to duże wyzwanie i odpowiedzialność. Nie zawsze przecież wszystko się układa. Rok temu mieliśmy śmiertelny wypadek. To ogromne obciążenie psychiczne, które wiązało się z nieprzespanymi nocami - wyjaśnił Czesław Lang w programie "Okno na sport".

- Rozmawiamy codziennie z trenerami, ale tak naprawdę sam jeszcze nie wiem, jaki będzie mój kalendarz startów. To musi troszeczkę potrwać. Miały być Giro d'Italia i Vuelta a Espana, jednak przez epidemię może się to zmienić. Chciałbym wystartować w Tour de France, ale jest dużo zawodników, którzy chcieliby się tam pojawić. Będę wiedział więcej w następnym tygodniu - powiedział Rafał Majka w programie Eurosportu "Okno na sport".

- Pierwsze zwycięstwo w mojej karierze, takie wielkie na Tour de France. Sam wtedy w to nie wierzyłem i byłem bardzo szczęśliwy. Największym jednak sukcesem w mojej karierze jest brązowy medal w Rio de Janeiro, bo to jest co cztery lata - powiedział Rafał Majka w programie Eurosportu "Okno na sport".

W programie "Okno na sport" Robert Kubica wypowiedział się na temat powrotu do prawdziwego ścigania. "Okno na sport" od poniedziałku do piątku o godzinie 18 w Eurosporcie 1 i mediach społecznościowych stacji.

SUBSKRYBUJ KANAŁ EUROSPORTU NA YOUTUBIE

Świetny polski kierowca jest wielkim miłośnikiem jazdy na rowerze. Swój wielki potencjał i znakomitą formę zaprezentował już w poprzednią sobotę, wygrywając 1. etap ORLEN e-Tour de Pologne Amatorów w gronie zaproszonych uczestników.

Oglądaj Wideo: Eurosport Kubica: to dla nas wszystkich bardzo trudny czas

"Kolarstwo sporo mi dało"

W programie Tomasza Jarońskiego i Adama Probosza Kubica przypomniał, że dzięki rowerowi szybciej wrócił do formy fizycznej i psychicznej po wypadku z 2011 roku. Dlatego m.in. tak bardzo ceni kolarstwo i kiedy tylko może korzysta w domu z trenażera. Autorzy programu bardzo pochwalili rezultat, jaki osiągnął w poprzednią sobotę.

- Moim największym wynikiem jest, że po wypadku mogłem wysiedzieć na rowerze tylko 30 minut, a teraz bez bólu pleców jestem w stanie jechać 5-6 godzin - pochwalił się Kubica. - Mało osób o tym wie, ale wówczas ucierpiała nie tylko moja ręka, ale i prawa noga. Była ona dużo słabsza. Teraz prawie wszystko się wyrównało. To mnie napędza do wsiadania na rower. Kolarstwo sporo mi dało - przyznał.

Oglądaj Wideo: Eurosport Kubica o ORLEN eTour de Pologne Amatorów

"Lubię walczyć"

Kubicy bardzo podoba się rywalizacja w ORLEN e-Tour de Pologne Amatorów. Nie ma tu znaczenia, że odbywa się ona online.

- Jak każdy sportowiec lubię walczyć - wyjaśnił. - Jestem stuprocentowym amatorem kolarstwa. To dla mnie pasja. Ale kiedy już staję na starcie, to próbuję dać z siebie wszystko. Byłem zadowolony z tego, co udało mi się dokonać na pierwszym etapie kolarskiego wyścigu. Aplikacja Zwift i jazda na komputerze nie jest mi obca. Wystartowanie w wirtualnym Tour de Pologne jest bardzo fajne. Zwłaszcza, że nigdy nie udało mi się dokonać tego w prawdziwych zawodach - zauważył.

Kubica ceni sobie trening kolarski. Z drugiej jednak strony nie próbuje w nim bić żadnych rekordów.

- Muszę traktować kolarstwo jako sport, który mi pomaga, a nie mnie wykańcza - przyznał. - Czasem po ciężkim treningu są momenty, że rzuciłbym rower w kąt i o nim zapomniał. Ale kiedy odpocznę, to szybko do niego wracam - zdradził.

Oglądaj Wideo: Eurosport Kubica: kolarstwo to jeden z najtrudniejszych sportów

I tak jest łatwiej

W czasie pandemii COVID-19 jazda na rowerze stała się dla naszego kierowcy wręcz obowiązkiem.

- Udało mi się znaleźć alternatywę dla codziennego treningu na zewnątrz. Używanie trenażera okazało się dobrym wyjściem. Codziennie na nim trenuję. Jestem chyba w życiowej formie. Muszę traktować ten sport jako coś, co mi pomaga, a nie mnie wykańcza. Jeżdżę na rowerze tak, aby nie trzeba było dzwonić po karetkę. Mam też parę programów do treningu mentalnego i nad tym też pracuję. Bycie zamkniętym w domu nie jest czymś prostym. Ale ten okres jest dla mnie i tak łatwiejszy, niż ten, który przeżyłem po wypadku w 2011 roku - ocenił.

- Teraz forma jest niezła. Dawno takiej nie miałem, a może i nigdy. Przez ostatnie miesiące straciłem parę kilogramów - zdradził.

Oglądaj Wideo: Eurosport Kubica o taktyce na 2. etap ORLEN eTour de Pologne Amatorów

"Nie stracić na płaskim"

W sobotę o godzinie 10.45 Kubica weźmie udział w drugim etapie ORLEN e-Tour de Pologne Amatorów. Czy ma już na niego plan?

- Robiłem rozeznanie trasy - zapewnił. - Innsbruck mało znam, ale na pewno będzie trudniej, bo kolejny etap jest pod górkę. Ostatnio dla mnie dużą trudnością było wystartowanie od razu z dużą mocą. W sobotnim etapie jest sporo jazdy po płaskim, bodajże 30 km, ale potem następuje ten siedmiokilometrowy podjazd. To są duże wzniesienia i trzeba będzie zaoszczędzić trochę sił, co nie będzie łatwe. Ja jednak wolę długie podjazdy niż płaskie sekcje. Jak już złapie rytm, to jestem w stanie go utrzymać. Jeśli chodzi o taktykę, to dużo będzie zależało od pierwszych 10 minut. Boje się przegrać na płaskim, by za dużo nie stracić. Warto jak najwyżej się utrzymać po płaskim, by przeżyć w trudnych chwilach na podjeździe - zakończył polski kierowca.

Transmisja o godzinie 10.45 w sobotę w Eurosporcie 1.

Oglądaj Wideo: Eurosport Kubica o powrocie do prawdziwego ścigania

Oglądaj Wideo: Eurosport Kubica o przygotowaniach do wyścigu w Formule 1

Gwiazdy na wyciągnięcie ręki

"Okno na sport" to tylko jedna z naszych nowych propozycji.

Codziennie przed południem domowe treningi prowadzą związane z Eurosportem gwiazdy sportu. Cykl "Eurosport na zdrowie" prowadzili już Robert Korzeniowski, Adrianna Palka i Tomasz Sikora, a w tym tygodniu role trenerów przypadły kolarzom: Dariuszowi Baranowskiemu i Marcie Lach.

Na eurosportowym kanale na Youtubie dostępne są też odcinki programu "Głosy Eurosportu", w którym gościli Marek Rudziński, Tomasz Jaroński, Karol Stopa, Igor Błachut i Witold Domański.