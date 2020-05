Igrzyska zdemaskują. "Kto siedział przed telewizorem, a kto pracował"

W rozmowie z Kacprem Merkiem Konrad Bukowiecki opowiedział o motywacji do treningów po przełożeniu terminu igrzysk olimpijskich w Tokio. Rozmowy z największymi polskimi sportowcami od poniedziałku do piątku w mediach społecznościowych Eurosportu.

W rozmowie z Kacprem Merkiem srebrna medalistka igrzysk olimpijskich w Rio de Janeiro Marta Walczykiewicz opowiedziała o przygotowaniach kajakarzy do sezonu. Rozmowy z największymi polskimi sportowcami od poniedziałku do piątku około godziny 15 w mediach społecznościowych Eurosportu.

W rozmowie z Kacprem Merkiem dwukrotna wicemistrzyni świata juniorek w biegach narciarskich Izabela Marcisz opowiedziała o przejściu z wieku juniora do seniora. Rozmowy z największymi polskimi sportowcami od poniedziałku do piątku około godziny 15 w mediach społecznościowych Eurosportu.

W rozmowie z Kacprem Merkiem Paweł Wojciechowski opowiedział o motywacji do treningów. Rozmowy z największymi polskimi sportowcami w "Kwadransie z" od poniedziałku do piątku w mediach społecznościowych Eurosportu.

W rozmowie z Kacprem Merkiem piłkarz ręczny PSG Kamil Syprzak opowiedział o przedwcześnie zakończonym sezonie ligi francuskiej z powodu epidemii koronawirusa oraz o planach Europejskiej Federacji Piłki Ręcznej w kwestii Final Four Ligi Mistrzów. Rozmowy z największymi polskimi sportowcami w "Kwadransie z" od poniedziałku do piątku w mediach społecznościowych Eurosportu.

- Nie jest łatwo. Nie jest łatwo. Na razie faktycznie byliśmy w stanie trenować dłużej na korcie niż w Polsce. Jeszcze dwa tygodnie temu udało mi się wejść na kort. Aktualnie jest dużo ciężej. Niektórzy ludzie mają jednak swój prywatny korty, dlatego staramy się ich prosić o ewentualne udostępnienie. Aktualnie robię treningi ogólnorozwojowe. Mam do dyspozycji dobrze wyposażoną siłownię, dlatego codziennie mogę zrobić porządny trening. Trzeba się jednak adaptować do tego, co jest - powiedziała najwyżej notowana w rankingu WTA polska tenisistka Magda Linette w programie "Kwadrans" na instagramowym profilu Eurosportu

- Sama muszę zadbać o swoje podróże. Jeśli chcę polecieć na dany turniej, to sprawdzam ceny biletów i patrzę, który najbardziej się opłaca. Najgorzej, że zazwyczaj musimy kupować je w ostatniej chwili, a nie kilka tygodni przed wylotem, gdy są tańsze. Uciążliwe są również podatki, ponieważ zarabiamy pieniądze w różnych krajach świata, a w każdym jest przecież inny system podatkowy, więc inaczej musimy się rozliczać. One najbardziej mnie denerwują - powiedziała najwyżej notowana w rankingu WTA polska tenisistka Magda Linette w programie "Kwadrans" na instagramowym profilu Eurosportu.

Drużynowa mistrzyni Europy w szermierce Renata Knapik-Miazga opowiedziała, jak pandemia COVID-19 dała się we znaki w szermierczym świecie, przygotowującym się do igrzysk w Tokio.

- Nie chcę na razie myśleć o siatkówce. Jestem młody i mam nadzieję, że jeszcze długo będę grał - powiedział Artur Szalpuk. Siatkarski mistrz świata stwierdził również, że ewentualna gra bez kibiców może być dobrym rozwiązaniem, tak aby jak najszybciej wrócić do rozgrywek. Rozmowy z największymi polskimi sportowcami w "Kwadransie" od poniedziałku do piątku w mediach społecznościowych Eurosportu.

Pływaczka, która była gościem programu "Kwadrans" powiedziała, co dał jej dodatkowy rok do IO na treningi.

- To mój drugi dom. Otworzenie go będzie dla mnie luksusem. Trenażer? Nie trenuję na nim. Mam rolkę, siłownię, rower stacjonarny, na którym mogę dodać obciążenia - powiedziała Urszula Łoś w programie "Kwadrans" emitowanego na kanale Eurosportu na Instagramie.

- Z Marleną trenujemy w duecie od trzech lat. Zaczynałyśmy od zerowego poziomu i małymi kroczkami idziemy do przodu. Przełożenie igrzysk może nam wyjść na plus. Możemy jeszcze się rozwinąć - stwierdziła Urszula Łoś w programie "Kwadrans" emitowanego na kanale Eurosportu na Instagramie.

- To jeszcze nic pewnego, więc spokojnie czekam. Ale jeśli zostanę wybrany przez jedną z siedmiu tamtejszych drużyn to myślę, że zdecyduję się na podpisanie kontraktu w koreańskiej lidze - zadeklarował Dawid Konarski w programie "Kwadrans" na instagramowym profilu Eurosportu.

- Dużo formy uleciało, ale mam nadzieję, że szybko wrócimy do tej formy, która była. Cały czas musimy pamiętać, że nie mamy na ten rok konkretnego celu. Dlatego musimy zadbać o utrzymanie formy do przyszłorocznych igrzysk - powiedział Piotr Lisek w programie "Kwadrans" na instagramowym profilu Eurosportu.

"Mamy prawo czuć się mocni". Konarski w "Kwadransie" o szansach siatkarzy na igrzyskach Atakujący... czytaj dalej » Od dwóch tygodni Lisek przebywa w Centralnym Ośrodku Sportu w Spale, gdzie trenuje pod okiem trenera Marcina Szczepańskiego. W wolnym czasie stara się zrelaksować m.in. grając w gry i oglądając seriale. Jednak priorytetem jest ciężka praca.

"Plus dodatni"

Ośrodka nie opuszczają przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa. I robią wszystko, by jak najszybciej odzyskać formę i przygotować się jak najlepiej, gdy tylko wrócą starty.

- Dużo formy uleciało, ale mam nadzieję, że szybko wrócimy do tej, która była (przed pandemią COVID-19 – red.). Cały czas musimy pamiętać, że nie mamy na ten rok konkretnego celu. Dlatego musimy zadbać o utrzymanie formy do przyszłorocznych igrzysk. Spała jest takim ośrodkiem, który jest kompleksowo wyposażony. I powiem tak: to jest plus dodatni – powiedział w rozmowie z Kacprem Merkiem.

Lisek ma nadzieję, że nikt nie spocznie na laurach i "w tym trudnym okresie wszyscy sportowcy dadzą z siebie wszystko, żeby pokazać na co ich stać za rok".

Kiedy wrócą zawody i skoki o stawkę, to Lisek liczy na odpowiednie podejście organizatorów w kwestii bezpieczeństwa, ale jednocześnie o nieprzesadzanie w drugą stronę.

- Jeśli będzie taka potrzeba, to każdy będzie siedział w jakiejś odległości od siebie, to nie będzie problem. Poza tym wszyscy mamy rodziny. Mam nadzieję, że decyzje, które zostaną podjęte, będą podjęte z głową – dodał.

- Ja jestem gotowy. Nie mam problemu z tym, jeśli będę musiał skakać za miesiąc, za tydzień czy za dwa dni – podkreślił.

Chcą trafić z formą na 110 procent

Najważniejszą imprezą w przyszłym roku będą oczywiście igrzyska olimpijskie w Tokio. Lisek jest przekonany, że wraz z trenerem wykonają swoje zadanie i nie zawiodą oczekiwań.

- Jesteśmy takim teamem z Marcinem, że dostosowujemy się do tego, co trzeba. Zawsze staramy się trafić z formą na sto dziesięć procent w danym terminie i to jest dla nas ważne. Impreza, jaką są igrzyska, jest dla nas tak wartościowa, że zrobimy wszystko, żebym skakał jak najwyżej – zapewnia.

Gdyby igrzyska miały miejsce w tym roku, za faworyta uchodziłby Armand Duplantis. Szwed najpierw podczas zawodów w Toruniu, a później w Glasgow ustanowił rekord świata, który obecnie wynosi 6,18 m.

- Wartość "Mondo" zobaczymy za chwilę, jeśli utrzyma formę do igrzysk. One będą bardzo ciekawe, bo będzie wiadomo, kto siedział w domu przed telewizorem, a kto pracował – zaznaczył Lisek.

