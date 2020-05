"Lubię sam siebie pozytywnie zaskakiwać". Żużlowiec Paweł Przedpełski w "Oknie na sport"

W programie "Okno na Sport" Patryk Dudek poruszył kwestię popularności żużla w Polsce i to, jak może ta się zmienić po tytule mistrza świata zdobytym przez Bartosza Zmarzlika. Program "Okno na Sport" codziennie o godzinie 21 w mediach społecznościowych Eurosportu.

"Każda porażka nawozem sukcesu". Kacper Woryna w "Oknie na sport" W poniedziałek... czytaj dalej » - Żużel jest sportem nieprzewidywalnym, w którym potrzebne jest na pewno odrobinę szczęścia. Ważny jest też niezawodny sprzęt, a dopiero w tym sezonie będę w niego odpowiednio "uzbrojony". Trzeba też wiele czasu i cierpliwości - opowiadał były trzykrotny drużynowy mistrz świata juniorów. - Nie da się tutaj szczegółowo zaplanować kariery. Staram się walczyć z dnia na dzień i czerpać doświadczenia z każdego wyścigu i z każdego zwycięstwa. Nie nastawiam się na sukcesy, lubię sam siebie pozytywnie zaskakiwać - charakteryzował swoje podejście do dyscypliny.

Koronawirus zmienił zasady gry

Przedpełski był jednym z pierwszych zawodników, którzy zaakceptowali zmienione z powodu koronawirusa warunki kontraktu z klubem. Pojawiły się nawet pogłoski, że zgodził się na zmiany zbyt łatwo, czym utrudnił negocjacje pozostałym zawodnikom, ale żużlowiec Włókniarza Częstochowa zdementował te spekulacje.

- Nie rozmawialiśmy o tym i nie wiem, jakie inni zawodnicy mają kontrakty i jak dużo zarabiają. Wydaje mi się, że wszyscy porozumieliśmy się dość szybko. Każda strona zdawała sobie sprawę z tego, jak wygląda sytuacja i zależało nam, by szybko dojść do porozumienia. Każdy musiał też trochę od siebie dać, więc ja również zgodziłem się na pewne ustępstwa i znaleźliśmy jakieś rozwiązanie - deklarował zawodnik. - Gdyby nie moi sponsorzy, sytuacja byłaby bardzo skomplikowana. Wciąż nie wiem, czy finansowo ten sezon się "zepnie" - dodał, opisując jednocześnie skalę inwestycji poczynionych przed bieżącym sezonem.





Największe marzenie: uniknąć kontuzji

Widzów Eurosportu interesowało nastawienie zawodnika do startów, które nie zawsze układają się po jego myśli.

- Wiele razy po zawodach przeżywałem jakieś trudne chwile. Myślę, że jakaś forma zniechęcenia czy zdołowania zdarza się każdemu, ale po chwili znowu wraca chęć walki i pragnienie wygrywania. Zdarza się jednak, że kaski czasem obrywają - zażartował.

Ale opowiedział również o tym, co wydaje mu się w najważniejsze w tym, co robi i jakie cele stawia jeszcze przed sobą. - Chciałbym kiedyś zakończyć karierę z innego powodu, niż kontuzja. Choćby ze starości. To jest moje największe marzenie, poza tytułem mistrza świata - odpowiedział na pytanie jednego z widzów.

