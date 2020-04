Snookerowy czwartek w "Oknie na sport". Gośćmi Marcin Nitschke i Marek Zubrzycki

Leszek Lichota o początku miłości do snookera

Video: Eurosport

- Jak każdy nastolatek najpierw byłem fanem bilarda. Potem w moim rodzinnym Wałbrzychu właściciel klubu postawił nowy stół. Nikt nie wiedział, w co można na nim grać. Przez pierwszy tydzień przyglądałem się tylko, jak on wbija bile. Potem zaprosił mnie do wspólnej rywalizacji - opowiedział Leszek Lichota w programie "Okno na sport".

