"Wprowadziliśmy za dużo zmian". Maciej Kot szczerze o nieudanym sezonie

Zobacz, co powiedział Dawid Kubacki o swoim triumfie w Turnieju Czterech Skoczni w sezonie 2019/2020 podczas programu Okno na Sport.

Zobacz, co Dawid Kubacki powiedział o swoim miejscu w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w sezonie 2019/2020 podczas programu Okno na Sport.

Zobacz, co Dawid Kubacki powiedział na temat rywalizacji w reprezentacji Polski podczas programu Okno na Sport.

Zobacz, co powiedział Dawid Kubacki o przyszłości polskich skoków narciarskich podczas programu Okno na Sport.

Michal Doleżal o przygotowaniach polskiej kadry do...

Michal Doleżal o przygotowaniach polskiej kadry do następnego...

W programie "Okno na sport" trener reprezentacji Polski Michal Doleżal ocenił swoje skoki z czasów kariery zawodniczej. - To śmieszne. Miałem bardzo fatalne lądowanie - podsumował Doleżal. "Okno na sport" codziennie o godzinie 21 w Eurosporcie 1 i mediach społecznościowych Eurosportu.

We wtorek 14 kwietnia gościem programu "Okno na sport" będzie Piotr Żyła. Premiera materiału o godzinie 21 w Eurosporcie 1 i w mediach społecznościowych Eurosportu.

Żyła w "Oknie na sport". Upadek w Wiśle zaburzył mi cały rytm Piotr Żyła,... czytaj dalej » Pod pewnymi względami była to rozmowa wyjątkowa, w której skoczek poświęcił bardzo wiele miejsca na analizę błędów popełnionych w ostatnim sezonie, którego nie może zaliczyć do szczególnie udanych.

- Moim problemem jest trochę za duża ambicja - wyznał zawodnik. - Za szybko zacząłem się koncentrować na wynikach, a nie na radości z tego, co robię. Jest mi też ciężko pozbyć się nawyku analizy. Dla mnie dwa i dwa musi się równać cztery. Jeśli wszystko wydaje się być w porządku, a wynik po drugiej stronie równania się nie zgadza, muszę znaleźć na to odpowiedź. Trudno mi się nawet zasypia, jeśli nie znam powodu, dlaczego coś poszło nie tak - analizował.

Zmiany nie zawsze dają spodziewane efekty

Wyjawił też moment, w którym jego zdaniem sprawy w tym sezonie zaczęły przybierać zły obrót.

- Przy okazji Turnieju Czterech Skoczni wprowadziliśmy za dużo zmian. Chcieliśmy zrobić duży krok do przodu i postawiliśmy sobie trochę za wysokie oczekiwania. Coś poszło nie tak, a problemy szybko zaczęły się nawarstwiać. Po TCS nie bardzo wiedziałem, w którą stronę powinienem zmierzać i nad czym pracować - mówił 29-latek.

Odpowiedział również na bardzo ciekawe pytanie o to, dlaczego tak trudno jest wrócić do tego, co wcześniej działało i przynosiło znakomite efekty, ze zwycięstwem w Pucharze Świata i medalem mistrzostw świata włącznie.

- Czasem o wszystkim decyduje zbyt duża koncentracja na jednym elemencie, który chcemy poprawić. Każda zmiana w technice, w sprzęcie, w sposobie skakania, może utrudniać pracę w całym sezonie. Pierwszy rok pracy z trenerem Stefanem Horngaherem był pod tym względem najlepszy. Koncentrowaliśmy się na tym, żeby skakać najbardziej naturalnie. Kiedy w drugim roku zaczęliśmy wprowadzać pewne zmiany i nowinki techniczne, wszystko zaczęło się trochę psuć.

Kwarantanna nie taka zła, jak się wydaje

Ale nie tylko trudne sprawy były przedmiotem rozmowy z gościem "Okna na sport". Maciej Kot podzielił się z widzami Eurosportu informacją o tym, dlaczego obecna izolacja jest dla niego dobrym czasem.

- Przeprowadziłem się z Zakopanego do Nowego Targu. Mogłem ten czas poświęcić na rozpakowanie rzeczy i uporządkowanie domu. Było bezpiecznie i pracowicie - cieszył się były już zakopiańczyk.

Widzowie Eurosportu mieli też okazję dowiedzieć się o gitarowej pasji Macieja Kota oraz o tym, co robi, gdy Piotr Żyła zaczyna śpiewać.

Gwiazdy na wyciągnięcie ręki

"Okno na sport" to tylko jedna z naszych nowych propozycji. W niedzielę zapraszamy na "Głosy Eurosportu" - program, w którym można spotkać najbardziej rozpoznawanych komentatorów stacji. W inauguracyjnym odcinku gościem był Marek Rudziński, a potem gościliśmy Tomasza Jarońskiego i Karola Stopę.

Codziennie przed południem domowe treningi prowadzi w tym tygodniu były mistrz świata w biathlonie, a obecnie komentator i ekspert Eurosportu Tomasz Sikora. Wcześniej przez dwa tygodnie poranne ćwiczenia w programie "Eurosport na zdrowie" realizowali Robert Korzeniowski i Adrianna Palka.