Zapracowana Iga Świątek. "Mam, co robić. Uczę się do matury"

- Nie jest łatwo przestawić się z singla do gry w mikście, ale Łukasz jest świetnym partnerem i bardzo dużo się od niego uczę. Zagraliśmy bardzo dobrze i cieszę się, że awansowaliśmy do ćwierćfinału - powiedziała Iga Świątek po triumfie w drugiej rundzie miksta. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zmarzlik: nie mogę wyjść za płot, to chociaż chodzę w lewo wokół domu W "Oknie na... czytaj dalej » W "Oknie na sport" koncentrujemy się przede wszystkim na dyscyplinach, które można oglądać na antenach Eurosportu. Byli już m.in. najlepsza polska biathlonistka Monika Hojnisz-Staręga, mistrz świata na żużlu Bartosz Zmarzlik, skoczkowie narciarscy Dawid Kubacki i Kamil Stoch, a we wtorek ich trener Michal Doleżal.

Tym razem przyszła kolej na tenis i 49. zawodniczkę w światowym rankingu WTA Igę Świątek. Na razie nie wiadomo, kiedy rozgrywki zostaną wznowione. Kilka dni temu odwołano zaplanowany na przełom czerwca i lipca wielkoszlemowy Wimbledon.

Sprzęt ma po tacie

Teraz Świątek jest w domu z rodziną. - To nie jest dla mnie tak trudny czas, bo mam, co robić. Uczę się do matury. Staram się wyciągać pozytywy z tej sytuacji. To jedyna szansa na skoncentrowanie się na nauce i z tego korzystam. Nic mi nie dolega, rodzinie też nie. Stosuję się do zaleceń władz i robię wszystko, co w mojej mocy, aby przeżyć te skomplikowane czasy - mówiła Świątek, która przyznała, że myśli o studiach.

Nie ma szans, żeby zapomniała o treningu. - Jestem w kontakcie z trenerem od przygotowania fizycznego. W tygodniu trenuję po dwa razy siłowo i wydolnościowo. To sprawia, że lepiej się czuję. Z tego korzystam. Mam trochę sprzętu w domu. Mój tata uprawiał sport, więc mam jak ćwiczyć. Cały czas kontaktuję się z moimi szkoleniowcami. Z Piotrem Sierzputowskim pracuję już pięć lat, nie sądzę, aby coś się zmieniło w moim teamie. Ważna jest też praca z psychologiem. Cieszę się, że mogę w tym trudnym momencie zwrócić się do Darii Abramowicz - wymieniała.

Uwielbia grę w kadrze

Gdyby teraz sezon nie był zawieszony, Świątek występowałaby w reprezentacji Polski w Pucharze Federacji.

- Zawsze lubiłam reprezentować kraj. Z napisem "Polska" na plecach gra się inaczej. Jest więcej presji, odpowiedzialności. Jest też wsparcie kibiców. W kadrze jesteśmy drużyną i ja naprawdę to uwielbiam - opowiadała Iga.

- Jak byłam młodsza, to miałam dużo wątpliwości, czy tenis to moja przyszłość. Teraz już tak nie jest. Zdaję sobie sprawę z przeszkód, ale nie mam zamiaru się poddawać. Miałam już dwie poważne kontuzje, ale to już przeszłość. Mam świetny sztab, któremu ufam. Oni na pewno doprowadzą mnie do sukcesów - mówiła zawodniczka z podwarszawskiego Raszyna.

W marcu Świątek miała startować w Indian Wells, ale zmagania zostały odwołane z powodu pandemii. - Pojechałam do Stanów Zjednoczonych z dużą ekipą. Mieliśmy zostać sześć tygodni, ale już po tygodniu musieliśmy wracać. Zdążyłam przed obowiązkową kwarantanną, ale i tak wszyscy się jej poddaliśmy we własnych domach - dodała.

