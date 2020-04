Nie tylko o tenisie. Iga Świątek gościem "Okna na sport"

Podczas wydania "Okna na sport" z Kamilą Żuk, ekspert Eurosportu Tomasz Sikora odpowiedział na pytane, czy biathlon jest trudnym sportem do trenowania.

Aleksandra Mirosław w programie "Okno na Sport" wspominała o początkach wspinaczki sportowej jako sportu olimpijskiego. Polka to dwukrotna mistrzyni świata we wspinaniu sportowym na czas.

Zobacz, co powiedział Dawid Kubacki o swoim triumfie w Turnieju Czterech Skoczni w sezonie 2019/2020 podczas programu Okno na Sport.

Doleżal w "Oknie na sport" o sezonie na czwórkę i treningach przez Skype'a Czy Michalowi... czytaj dalej » W "Oknie na sport" koncentrujemy się przede wszystkim na dyscyplinach, które można oglądać na antenach Eurosportu. Byli już m.in. najlepsza polska biathlonistka Monika Hojnisz-Staręga, mistrz świata na żużlu Bartosz Zmarzlik, skoczkowie narciarscy Dawid Kubacki i Kamil Stoch, a we wtorek ich trener Michal Doleżal.

Tym razem przyszła kolej na tenis i pozycjonowaną na 49. miejscu w światowym rankingu WTA Igę Świątek.

Młodzieżowa mistrzyni Wimbledonu zamiast przygotowywać się do pierwotnie planowanego na przełom maja i czerwca French Open oraz do wymarzonego występu na turnieju olimpijskim, musi uzbroić się w cierpliwość. Na ten moment nie wiadomo, kiedy zostaną wznowione tenisowe rozgrywki, ale na pewno nie dojdzie do tego wcześniej niż 7 czerwca.

Wy zadajecie pytania

Rozmowę z 18-letnią tenisistką poprowadzą nasi komentatorzy: Marek Rudziński i Karol Stopa. Oczywiście czekamy na Wasze pytania!

Początek "Okna na sport" z Igą Świątek od godz. 21.

Doleżal też w Eurosporcie 1

Dla tych, którzy chcą obejrzeć zaległy odcinek "Okna na sport" z Michalem Doleżalem, również przygotowaliśmy niespodziankę - wystarczy, że o godzinie 17:00 lub 23:30 włączycie Eurosport 1.

Gwiazdy na wyciągnięcie ręki

