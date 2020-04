Dyskobol Piotr Małachowski o godzinie 21 będzie gościem "Okna na sport"

Podczas wydania "Okna na sport" z Kamilą Żuk, ekspert Eurosportu Tomasz Sikora odpowiedział na pytane, czy biathlon jest trudnym sportem do trenowania.

Żyła w "Oknie na sport". Upadek w Wiśle zaburzył mi cały rytm Piotr Żyła,... czytaj dalej » "Okno na sport" to odpowiedź Eurosportu na potrzeby naszych widzów w obliczu braku sportowej rywalizacji z powodu koronowirusa. W programie, w którym skupiamy się na dyscyplinach będących filarami programowymi naszej stacji, biorą udział najwybitniejsi polscy sportowcy. Gościliśmy m.in. najbardziej utytułowanego polskiego skoczka narciarskiego Kamila Stocha czy żużlowego mistrza świata Bartosza Zmarzlika. W środowy wieczór na pytania ekspertów i widzów Eurosportu odpowiadać będzie Piotr Małachowski.

Kolejne wyzwania przed mistrzem

Obecny na arenach sportowych od ponad 14 lat Małachowski po swój pierwszy wielki sukces sięgnął podczas igrzysk olimpijskich w Pekinie w 2008 roku. Konkurs rzutu dyskiem przegrał wówczas tylko z fenomenalnym Estończykiem Gerdem Kanterem. Po drugie olimpijskie srebro sięgnął osiem lat później, podczas igrzysk w Rio. Tam uległ niemieckiemu lekkoatlecie Christophowi Hartingowi.

Rok wcześniej wrócił do Pekinu, który w końcu okazał się szczęśliwym miejscem dla polskiego lekkoatlety, który po zdobyciu dwóch srebrnych krążków mistrzostw świata w 2009 i 2013 roku, w końcu sięgnął po upragniony tytuł najlepszego dyskobola świata.

Co robi dzisiaj? Jak przygotowuje się do przyszłorocznych igrzysk w Tokio? Czy jako zawodowy żołnierz ma dzisiaj dodatkowe obowiązki w związku z walką z pandemią? O to wszystko będzie można zapytać olimpijczyka w interaktywnym programie "Okno na sport". Początek o godz. 21:00 w Eurosport 1 oraz na profilach stacji na Youtubie i Facebooku.





