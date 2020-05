Adam Małysz w "Oknie na sport": "Ilekroć stawałem na podium, wzruszenie było takie samo"

Stoch zdradził, co będzie robić, gdy skończy karierę. "Poczyniłem już kroki w tym kierunku" Kamil Stoch jest... czytaj dalej »

Były tematy poważne, bo rozmowa rozpoczęła się od analizy problemów w kadrze kombinacji norweskiej, która również podlega opiece dyrektora koordynatora w Polskim Związku Narciarskim.

- Rzeczywiście mamy problem z kombinacją norweską, bo bardzo mało młodzieży chce uprawiać ten sport. W klubach, w dużej mierze dzięki oczekiwaniom rodziców, postawiono niemal wyłącznie na skoki, bo tam jest sukces. Próbujemy rozwiązać ten problem we współpracy z Czechami, tym bardziej, że trenerem skoczków do kombinacji został tam Robert Mateja. Innym problemem jest też brak tras biegowych, których jest po prostu za mało - mówił były skoczek, odpowiedzialny obecnie za sprawy szkoleniowe w PZN.

Hymn na podium to największa nagroda

Było też nieco nostalgicznie, zwłaszcza po pytaniu jednego z kibiców o najbardziej wzruszający moment w karierze naszego gościa.

- Na pewno wyjątkowy jest każdy moment, w którym stoisz na podium i słuchasz Mazurka Dąbrowskiego. To jest największa nagroda za wykonaną pracę i trudne do opisania wzruszenie. Zawsze mi się wydawało, że można to przeżyć tylko raz lub dwa. Ale bez względu na to ile razy stawałem na podium, zawsze te wzruszenia były takie same - odpowiedział jeden z najbardziej utytułowanych polskich sportowców.





Ale był również czas na rozmowę o wielu aspektach pracy dyrektora sportowego, o relacjach trenerów z zawodnikami, organizacji zawodów po pandemii, czy połączenia dotychczasowych kadr A i B skoczków narciarskich w jedną kadrę narodową.

- Myśleliśmy o tym od dłuższego czasu - relacjonował Małysz. - Wyzwanie polega na tym, żeby podciągnąć młodszych zawodników bliżej tych najlepszych, żeby ta młodzież zobaczyła jak pracują, jak się koncentrują i co robią, żeby mogli się bezpośrednio od nich uczyć i chcieli im dorównać, a nawet przeskoczyć. To samo dotyczy sztabu, który po połączeniu ma większe szanse mówić jednym głosem.

Adam Małysz opowiedział również o swojej roli wobec młodych zawodników, dla których był idolem i którzy przyszli dla skoków właśnie za jego przykładem i chcą czerpać z jego doświadczenia i wiedzy.

- Trener Horngacher bardzo się tego obawiał, ale mnie nawet nie przyszło do głowy wchodzić w jego rolę i podpowiadać coś bezpośrednio zawodnikom. Kiedy zauważyłem coś, co wydawało mi się istotne, zgłaszałem to trenerowi. Z czasem sytuacja się zmieniła i zdarzało się, że sam mnie prosił o jakieś podpowiedzi bezpośrednio zawodnikom. Zespół trenera Doleżala jest teraz dużo bardziej otwarty na merytoryczne sugestie z zewnątrz - powiedział czterokrotny zdobywca Kryształowej Kuli.

Były również pytania o noty sędziowskie, o plany na przebiegnięcie maratonu, o rajdy samochodowe, o słuchaną przez mistrza muzykę oraz o… start w wyborach prezydenckich. Odpowiedzi naszego gościa można znaleźć w zapisie całej rozmowy, dostępnym na Youtubie Eurosportu.

Gwiazdy na wyciągnięcie ręki

