Natalia Partyka w środowym "Oknie na Sport"

Aleksandra Mirosław w programie "Okno na Sport" przedstawiła plan medalowy na igrzyska olimpijskie. Polka to dwukrotna mistrzyni świata we wspinaniu sportowym na czas.

Koronawirus przedłużył karierę Włoszczowskiej. "W Tokio mam szansę na złoto" Kolarstwo górskie... czytaj dalej » "Okno na sport" to odpowiedź Eurosportu na potrzeby naszych widzów w obliczu braku sportowej rywalizacji z powodu koronowirusa. W programie biorą udział najwybitniejsi polscy sportowcy. Gościliśmy m.in. najbardziej utytułowanego polskiego skoczka narciarskiego Kamila Stocha, był także Dawid Kubacki, kolarz Michał Kwiatkowski czy żużlowy mistrz świata Bartosz Zmarzlik.

Tym razem w "Oknie na sport” pojawi się przedstawicielka tenisa stołowego Natalia Partyka.

Dla niej nie ma rzeczy niemożliwych

Partyka od wielu lat reprezentuje Polskę na największych imprezach międzynarodowych. Wzięła udział w trzech igrzyskach olimpijskich – w Pekinie (2008 r.), Londynie (2012) i Rio De Janeiro (2016). Urodziła się bez prawego przedramienia, dlatego może rywalizować również ze sportowcami niepełnosprawnymi. Zdobyła m.in. cztery złote medale igrzysk paraolimpijskich – pierwszy w Atenach (2004). Ponadto dwa razy została mistrzynią świata.

30-letnia tenisistka nie lubi jednak mówić o swojej niepełnosprawności i wielokrotnie powtarzała, że inni ludzie muszą zmagać się z poważniejszymi problemami. - Czasami dochodzę do wniosku, że to, co mnie spotkało, to jakiś drobiazg. Za każdym razem na igrzyskach paraolimpijskich chłonę historię innych zawodników i myślę, jakie mam szczęście – oznajmiła w jednym z wywiadów.

W ogniu pytań

