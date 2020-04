"Kwadrans" z Marcinem Krukowskim. "Wycięliśmy krzaki i mamy centrum treningowe"

Video: Eurosport

Magda Linette o aktualnych warunkach treningu

- Nie jest łatwo. Nie jest łatwo. Na razie faktycznie byliśmy w stanie trenować dłużej na korcie niż w Polsce. Jeszcze dwa tygodnie temu udało mi się wejść na kort. Aktualnie jest dużo ciężej. Niektórzy ludzie mają jednak swój prywatny korty, dlatego staramy się ich prosić o ewentualne udostępnienie. Aktualnie robię treningi ogólnorozwojowe. Mam do dyspozycji dobrze wyposażoną siłownię, dlatego codziennie mogę zrobić porządny trening. Trzeba się jednak adaptować do tego, co jest - powiedziała najwyżej notowana w rankingu WTA polska tenisistka Magda Linette w programie "Kwadrans" na instagramowym profilu Eurosportu

