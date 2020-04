Snooker największą pasją Leszka Lichoty. "Jest dużo trudniejszy niż aktorstwo"

W transmitowanym w kanałach społecznościowych, usłudze Eurosport Player oraz naszym głównym kanale telewizyjnym "Oknie na sport" otwieramy się na dyscypliny związane z ofertą programową stacji. W interaktywnym programie nie brakowało skoczków narciarskich, biathlonistów czy żużlowców. W czwartek kolejny odcinek poświęciliśmy snookerowi.

Pierwszym gościem komentatora Eurosportu Michała Eberta był Leszek Lichota - najlepszy aktor wśród snookerzystów i najlepszy snookerzysta wśród aktorów. Okazało się, że dla znanego z serialu "Wataha" kapitana Wiktora Rebrowa snooker jest największą życiową pasją.





- Snooker zawsze był dla mnie na pierwszym miejscu, przed aktorstwem. To moja największa pasja, mimo braku talentu do tego sportu (śmiech). Został ze mną na całe życie – powiedział mistrz Polski Biznesu, Artystów i Sportu w Snookerze z 2018 roku.

Miłość od pierwszego wejrzenia

- Jak każdy nastolatek najpierw byłem fanem bilarda. Grałem na pieniądze i tak zarabiałem na życie. Potem w moim rodzinnym Wałbrzychu właściciel klubu postawił nowy stół. Nikt nie wiedział, w co można na nim grać. Przez pierwszy tydzień przyglądałem się tylko, jak on wbija bile. Potem zaprosił mnie do wspólnej rywalizacji. I tak to się zaczęło. Do snookera ciągnie mnie nieprzerwanie do dziś. Jak widzę stół, to po prostu muszę zagrać – przyznał znany aktor.

"Okno na sport" przy zielonym suknie. Gościem Mateusz Baranowski Jak co czwartek... czytaj dalej » Ze snookerem Lichota nie jest w stanie rozstać się na dłużej. Potrafi na przykład opuścić na godzinę plan filmowy, by odwiedzić snookerowy klub i samotnie rozegrać pojedynczego frejma. Gdy wyjeżdżał w Bieszczady, nie mógł nie zabrać ze sobą stołu.

- Granie w filmach i serialach jest dużo łatwiejsze niż gra w snookera. Gdy masz gorszy dzień przy stole, to gra staje się męką. Na planie tak nie jest – ocenił Lichota, którego maksymalny brejk wynosi 58 punktów.

Polska potrzebuje sędziów

Drugim gościem "Okna na sport" był w czwartek profesjonalny sędzia snookera Kevin Dabrowski, który w przeszłości swoich sił próbował również przy stole.

- Zawodnicy rzadko zostają sędziami, choć im akurat w tym zawodzie byłoby zaistnieć łatwiej. W Polsce zapotrzebowanie na sędziów jest obecnie duże. Kiedyś trudniej było załapać się do ważniejszych turniejów. Teraz tych sędziów wielu nie jest, zawodników zresztą też – powiedział Dabrowski. - Nie utrzymuję się wyłącznie z sędziowania. Jestem też copywriterem i pomagam w tworzeniu reklam. Chciałbym się rozwijać w wielu kierunkach – zaznaczył.

Największym snookerowym marzeniem obu gości jest wbicie przy stole 100-punktowego brejka.

Relacja dostępna była w Eurosporcie 1, serwisie Eurosport.pl i profilach Eurosportu na Facebooku i YouTubie.

Leszek Lichota gościem Eurosportu

"Okno na sport"

