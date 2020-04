"Kwadrans" ze wspinaczką sportową. Ścianę można pokonać z zamkniętymi oczami

W rozmowie z Kacprem Merkiem Konrad Bukowiecki opowiedział o motywacji do treningów po przełożeniu terminu igrzysk olimpijskich w Tokio. Rozmowy z największymi polskimi sportowcami od poniedziałku do piątku w mediach społecznościowych Eurosportu.

W rozmowie z Kacprem Merkiem srebrna medalistka igrzysk olimpijskich w Rio de Janeiro Marta Walczykiewicz opowiedziała o przygotowaniach kajakarzy do sezonu.

W rozmowie z Kacprem Merkiem dwukrotna wicemistrzyni świata juniorek w biegach narciarskich Izabela Marcisz opowiedziała o przejściu z wieku juniora do seniora.

W rozmowie z Kacprem Merkiem Paweł Wojciechowski opowiedział o motywacji do treningów.

W rozmowie z Kacprem Merkiem piłkarz ręczny PSG Kamil Syprzak opowiedział o przedwcześnie zakończonym sezonie ligi francuskiej z powodu epidemii koronawirusa oraz o planach Europejskiej Federacji Piłki Ręcznej w kwestii Final Four Ligi Mistrzów.

- Nie jest łatwo. Nie jest łatwo. Na razie faktycznie byliśmy w stanie trenować dłużej na korcie niż w Polsce. Jeszcze dwa tygodnie temu udało mi się wejść na kort. Aktualnie jest dużo ciężej. Niektórzy ludzie mają jednak swój prywatny korty, dlatego staramy się ich prosić o ewentualne udostępnienie. Aktualnie robię treningi ogólnorozwojowe. Mam do dyspozycji dobrze wyposażoną siłownię, dlatego codziennie mogę zrobić porządny trening. Trzeba się jednak adaptować do tego, co jest - powiedziała najwyżej notowana w rankingu WTA polska tenisistka Magda Linette w programie "Kwadrans" na instagramowym profilu Eurosportu

- Sama muszę zadbać o swoje podróże. Jeśli chcę polecieć na dany turniej, to sprawdzam ceny biletów i patrzę, który najbardziej się opłaca. Najgorzej, że zazwyczaj musimy kupować je w ostatniej chwili, a nie kilka tygodni przed wylotem, gdy są tańsze. Uciążliwe są również podatki, ponieważ zarabiamy pieniądze w różnych krajach świata, a w każdym jest przecież inny system podatkowy, więc inaczej musimy się rozliczać. One najbardziej mnie denerwują - powiedziała najwyżej notowana w rankingu WTA polska tenisistka Magda Linette w programie "Kwadrans" na instagramowym profilu Eurosportu.

Drużynowa mistrzyni Europy w szermierce Renata Knapik-Miazga opowiedziała, jak pandemia COVID-19 dała się we znaki w szermierczym świecie, przygotowującym się do igrzysk w Tokio.

- Nie chcę na razie myśleć o siatkówce. Jestem młody i mam nadzieję, że jeszcze długo będę grał - powiedział Artur Szalpuk. Siatkarski mistrz świata stwierdził również, że ewentualna gra bez kibiców może być dobrym rozwiązaniem, tak aby jak najszybciej wrócić do rozgrywek.

Pływaczka, która była gościem programu "Kwadrans" powiedziała, co dał jej dodatkowy rok do IO na treningi.

"Kwadrans" z Angeliką Cichocką. "Jestem jak głodny wilk" Angelika Cichocka... czytaj dalej »

Trening na własną rękę

Wspinaczka jako sport indywidualny teoretycznie powinna pozostawiać zawodnikom większe pole manewru w czasie ograniczeń wynikających z pandemii koronawirusa niż dyscypliny zespołowe. W praktyce sportowcy zmagają się jednak z tymi samymi problemami.

- We wspinaniu nie mamy ze sobą kontaktu, aczkolwiek przy obecnych zasadach przeprowadzenie zawodów nie byłoby możliwe. Podejrzewam, że gdyby wprowadzono specjalne zasady na potrzebę panującej pandemii, może byłaby na to szansa - wyjaśniła wicemistrzyni świata z 2018 roku.

Wobec zamkniętych sal treningowych zawodnicy muszą wykazać się kreatywnością, by odpowiednio zadbać o formę.

- Niestety nie mamy dostępu do żadnej siłowni. Musieliśmy skompletować własny sprzęt. Zaczęło się od kettla, a resztę, czyli drążek i gumy, mieliśmy na miejscu. Kwestią jest teraz tylko zmiana sposobu ćwiczeń, dobór nowych i możemy realizować plan treningowy - wyliczył Dzieński.

O ile jednak trening siłowy są w stanie przeprowadzić we własnym zakresie, o tyle brak własnej ścianki stanowi obecnie przeszkodę nie do przeskoczenia. Przed wybuchem pandemii ćwiczyli na co dzień w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie.

Z opaską na oczach

Piątkowi goście "Kwadransa" specjalizują się w najbardziej efektownej formie wspinaczki sportowej, czyli rywalizacji na czas. Pokonują pionową ścianę mierzącą 15 metrów w zaledwie kilka sekund. Jak przekonują, obecnie można tego dokonać nawet bez patrzenia na przeszkody.

Oglądaj Wideo: Archiwum Marcina Dzieńskiego Mistrz świata 2016 Marcin Dzieński w akcji

- Można się tego wszystkiego nauczyć. Jest to układ zamknięty i wręcz z zamkniętymi oczami potrafimy przejść po tej drodze, a najlepiej nawet przebiec - przyznał złoty medalista mistrzostw świata z 2016 roku.

- Ja jeszcze tak dobrze tego nie opanowałam, ale Marcin nawet z opaską na oczach jest w stanie ją przebiec. Na samym początku, zanim jeszcze startowałam w zawodach, droga się zmieniała za każdym razem. Był to format klasyczny. Od 2006 roku jest standard: droga, tarcie, chwyty, przewieszenie, wszystko jest takie samo. Do tego stopnia, że teraz nawet jest autoasekuracja, bo to też czasem mogło przeszkodzić zawodnikom, gdy asekuranci nie nadążali z wybieraniem liny - dodała Brożek.

Niepewność przed Tokio

"Kwadrans" z Marcinem Krukowskim. "Wycięliśmy krzaki i mamy centrum treningowe" Marcin Krukowski... czytaj dalej » Wspinaczka sportowa jest jedną z nowych dyscyplin, które zostały włączone do programu nadchodzących igrzysk olimpijskich. W Tokio zawodnicy będą jednak rywalizować w trójboju (prowadzenie, wspinanie na czas i bouldering), co stanowi duże wyzwanie dla zawodników specjalizujących się w rywalizacji na czas.

- Dla wielu z nas to wciąż zagadka, jaką strategię przyjąć - powiedziała Brożek o przygotowaniach.

- Dużo straciliśmy w zeszłym sezonie na takie rozmyślania. Finalnie przygotowywaliśmy się też do liny i do baldu. Rezultat tego był taki, że czasówki ucierpiały. Niestety, punktacja trójboju jest złożona tak, że trzeba być dobrym przynajmniej w jednej dyscyplinie, by wygrywać. Logistycznie było to niemożliwe, żeby wygrywać i jeszcze dorabiać bouldering i prowadzenie - wyjaśnił Dzieński.

Jak dodali nasi goście, być może na kolejnych igrzyskach - w Paryżu - dyscyplina ta zostanie już podzielona na trzy osobne konkurencje.