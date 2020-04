"To dość niebezpieczna konkurencja". Lekkoatletyczne sztafety od kulis

W rozmowie z Kacprem Merkiem Konrad Bukowiecki opowiedział o motywacji do treningów po przełożeniu terminu igrzysk olimpijskich w Tokio. Rozmowy z największymi polskimi sportowcami od poniedziałku do piątku w mediach społecznościowych Eurosportu.

"By wyjść z domu, muszę mieć wniosek. Czasem rzucam sobie skarpetkami o ścianę" Kamil Syprzak był... czytaj dalej » - Oczywiście będziemy walczyć i jeśli tylko trafi się jakaś okazja, to będziemy starały się ją wykorzystać. W sztafecie może się tak naprawdę wydarzyć wszystko - mówiła lekkoatletka o szansach w rywalizacji z Amerykankami podczas przyszłorocznych igrzysk olimpijskich w Tokio. - Będziemy patrzeć przede wszystkim na siebie, a nie na to, co robi reszta świata - zadeklarowała.

Niebezpieczna sztafeta mieszana

Sprinterka podzieliła się też wieloma interesującymi spostrzeżeniami na temat sztafety mieszanej, w której polska reprezentacja zajęła podczas ostatnich mistrzostw świata w Dausze piąte miejsce.

- To jest dość niebezpieczna konkurencja. Kobiety i mężczyźni dokonują zmian przy różnych prędkościach. Może się tutaj wydarzyć wiele nieprzewidzianych sytuacji i wiele kontuzji - opowiadała zawodniczka. - Na pewno jest bardzo widowiskowa, choć nie wiem, jak długo się utrzyma, czy to nie jest pomysł tylko na kilka lat - zastanawiała się.

