Majka skupia się na rodzinie. "Jeszcze nigdy tak długo nie przebywałem w domu"

Majka: to musi troszeczkę potrwać

- Jeszcze nigdy nie przebywałem tak długo w domu w zawodowej karierze. Już ponad półtora miesiąca, ale to nie jest zły czas. Jest bardzo dobry, spędzony z rodziną u siebie w Zegartowicach - przyznał na początku rozmowy Majka, którego czeka jeszcze dość długi rozbrat ze sportową rywalizacją. Wedle ostatnich decyzji wyścigi rangi World Tour są zawieszone do 1 sierpnia.

Nasz piątkowy gość nie wie, jak będzie wyglądać jego plan startów po wznowieniu zmagań. Zdradził jedynie, że najprawdopodobniej w maju wystąpi po raz pierwszy w wyścigu wirtualnym.

- Rozmawiamy codziennie z trenerami, ale tak naprawdę sam jeszcze nie wiem, jaki będzie mój kalendarz startów. To musi troszeczkę potrwać. Miały być Giro d'Italia i Vuelta a Espana, jednak przez epidemię może się to zmienić. Chciałbym wystartować w Tour de France, ale jest dużo zawodników, którzy chcieliby się tam pojawić. Będę wiedział więcej w następnym tygodniu - wyjaśnił.

- Moim zdaniem ważne jest przede wszystkim zdrowie. Jeżeli byłaby dalej bardzo duża liczba zachorowań, a jeden z wyścigów by wystartował i miałoby to grozić kolejnymi zakażeniami, to nie ma sensu - dodał gość "Okna na sport", choć - jak sam zauważył - odwoływanie kolejnych startów może grozić upadkiem mniejszych drużyn.

Niezapomniane sukcesy i zawodnicy

Czesław Lang: Po zmianie diety nie boję się nawet koronawirusa Czesław Lang,... czytaj dalej » Majka w bogatej karierze wygrywał już trzy etapy Tour de France, dwukrotnie zdobywał koszulkę najlepszego górala Wielkiej Pętli, triumfował na etapie Vuelta a Espana i sięgał po medal igrzysk olimpijskich. Zapytany o największe sukcesy, wyróżnił dwa wydarzenia.

- Pierwsze zwycięstwo w mojej karierze, takie wielkie na Tour de France. Sam wtedy w to nie wierzyłem i byłem bardzo szczęśliwy - powiedział, wspominając niezapomniany triumf na 14. etapie TdF w 2014 roku.

- Największym jednak sukcesem w mojej karierze jest brązowy medal w Rio de Janeiro, bo to jest co cztery lata - dodał.

Przyznał również, że w przyszłości najbardziej chciałby dodać do tej kolekcji etapowe zwycięstwo na Giro d'Italia oraz medal mistrzostw świata.

Majka na swojej drodze spotkał już wielu wybitnych zawodników i bez wahania wskazał swoich ulubieńców.

- Jeździłem z Alberto Contadorem i myślę, że to przekozak, kolarz z bardzo mocnym charakterem. Mam dla niego wielki szacunek. Wygrał wszystkie toury, w których wystartował. Natomiast jeśli chodzi o aktywnych kolarzy, mam duży respekt dla Alejandro Valverde. Tyle lat w zawodowym peletonie i nadal ma ogień w nogach - nie mógł się nadziwić polski zawodnik.