"Kwadrans" z Kamilem Majchrzakiem. "W tym sezonie rozegrałem jeden mecz"

- Nie jest łatwo. Nie jest łatwo. Na razie faktycznie byliśmy w stanie trenować dłużej na korcie niż w Polsce. Jeszcze dwa tygodnie temu udało mi się wejść na kort. Aktualnie jest dużo ciężej. Niektórzy ludzie mają jednak swój prywatny korty, dlatego staramy się ich prosić o ewentualne udostępnienie. Aktualnie robię treningi ogólnorozwojowe. Mam do dyspozycji dobrze wyposażoną siłownię, dlatego codziennie mogę zrobić porządny trening. Trzeba się jednak adaptować do tego, co jest - powiedziała najwyżej notowana w rankingu WTA polska tenisistka Magda Linette w programie "Kwadrans" na instagramowym profilu Eurosportu

- Sama muszę zadbać o swoje podróże. Jeśli chcę polecieć na dany turniej, to sprawdzam ceny biletów i patrzę, który najbardziej się opłaca. Najgorzej, że zazwyczaj musimy kupować je w ostatniej chwili, a nie kilka tygodni przed wylotem, gdy są tańsze. Uciążliwe są również podatki, ponieważ zarabiamy pieniądze w różnych krajach świata, a w każdym jest przecież inny system podatkowy, więc inaczej musimy się rozliczać. One najbardziej mnie denerwują - powiedziała najwyżej notowana w rankingu WTA polska tenisistka Magda Linette w programie "Kwadrans" na instagramowym profilu Eurosportu.

Drużynowa mistrzyni Europy w szermierce Renata Knapik-Miazga opowiedziała, jak pandemia COVID-19 dała się we znaki w szermierczym świecie, przygotowującym się do igrzysk w Tokio.

Pływaczka, która była gościem programu "Kwadrans" powiedziała, co dał jej dodatkowy rok do IO na treningi.

Polscy sportowcy próbują radzić sobie podczas pandemii COVID-19 i na różne sposoby trenować w dostępnych warunkach. Decyzją polskiego rządu tenis jako jedna z pierwszych dyscyplin ma dostać zielone światło na powrót. Już 4 maja będzie można wyjść na korty i odbijać piłki.

- Nie mogę się już doczekać. Mamy to szczęście, że tenis jest dyscypliną sportu, w której jesteśmy od "Kwadrans" z Magdą Linette. "Najbardziej denerwują mnie podatki" Magda Linette... czytaj dalej » siebie oddaleni o kilkanaście metrów. Cieszę się, że podjęto decyzję o uruchomieniu naszego sportu. Teraz nad techniką możemy jedynie pracować w naszej głowie, na zasadach wizualizacji. Joga, rozciąganie, medytacje, ćwiczenia z własnym ciężarem ciała i gumami. Już od 4 maja będzie nam dane wrócić do treningu - mówił Kamil Majchrzak.

Świat tenisa zamarł

Wciąż nie wiadomo, jak światowe organizacje tenisowe rozwiążą problemy związane z rankingami i turniejami.

- To jest bardzo trudny temat. Tak naprawdę nie ma jakiejkolwiek drogi, w której jakaś grupa tenisistów by nie ucierpiała. Teraz rankingi są zamrożone, aktualna jest lista marcowa. Brak jest innych decyzji, bo toczą się rozmowy. Aby sensownie to rozwiązać, musimy poznać datę powrotu. Musimy czekać i pracować wspólnie nad najlepszym rozwiązaniem - ocenił zwycięzca wielkoszlemowego US Open w grze podwójnej chłopców w 2013 roku.

Oglądaj Wideo: Eurosport Kamil Majchrzak o zamrożonych rankingach ATP

"Tylko jeden mecz"

W 2019 roku Majchrzak dotarł do trzeciej rundy wielkoszlemowego US Open, w której musiał uznać wyższość byłego trzeciego tenisisty świata, Grigora Dimitrowa. Polak nie wystartował w tym roku na kortach w Melbourne z powodu kontuzji.

- Bardzo czekałem na powrót do rywalizacji. Niestety jestem wyłączony od 4 stycznia, gdy rozegrałem ostatni i jedyny mecz w tym sezonie. Przerwa się wydłuża, co przy naszym trybie życia, ciągłych podróżach, Gra w tenisa w czasie pandemii. Opracowano zbiór procedur Grać będzie można... czytaj dalej » jest dziwną sytuacją. Nie jest łatwo się przystosować. Jeśli mam być szczery, to nigdy w życiu nie miałem tyle wolnego czasu - zdradził 108. zawodnik światowego rankingu ATP.

