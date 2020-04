Studia z prezydentem, rola w "Ogniem i Mieczem". Igor Błachut w "Głosach Eurosportu"

SUBSKRYBUJ KANAŁ EUROSPORTU NA YOUTUBIE

Myślisz skoki narciarskie w Eurosporcie: mówisz Marek Rudziński i Igor Błachut. Kibice zimowego szaleństwa nie wyobrażają sobie bez nich transmisji. Rudziński był gościem pierwszego odcinka "Głosów Eurosportu", a w niedzielę przyszła pora na drugiego z duetu znanych i lubianych komentatorów naszej stacji.

Już na samym początku rozmowy jej bohater zapytany został o skok na nartach, który wykonał przed igrzyskami olimpijskimi w Pjongczangu, a który z miejsca stał się hitem Internetu.

Kulisy historycznego skoku

- Wszystko zaczęło się od Kamila Stocha, który na swoim profilu w mediach społecznościowych zamieścił film. Namawiał przy tym do jego lajkowania, obiecując, że jeśli zbierze odpowiednią liczbę polubień, to ja oddam skok ze skoczni K-15. To była oczywiście zabawa. Cały zamysł był taki, by zrobić sobie z tego jaja – wytłumaczył Błachut.

- Najpoważniejszym wyzwaniem było założenie kombinezonu, bo żaden na mnie nie pasował. Nie chodziło o długość, one były dla mnie za wąskie. Gdyby nagranie potrwało 30 minut dłużej, najprawdopodobniej nie wytrzymałbym tego. Widoczny na filmie Andrzej Zarycki poinstruował mnie, bym się zbytnio nie schylał i nie wybijał na progu. Miałem za długie narty, a skocznia była za mała. Gdybym zdecydował się wybić, zahaczyłbym nartami o bulę – dodał.

Oglądaj Wideo: Eurosport Na ten skok czekała cała Polska! Kamil Stoch komentatorem, a Igor Błachut skoczkiem!

Do Eurosportu Błachut trafił za namową Tomasza Jarońskiego w 2000 roku, gdy powstał kanał Eurosport News. Wcześniej pracował w radiowej Trójce. - Trafiłem do Sejmu i miałem okazję przyjrzeć się obecnemu tam towarzystwu z bliska. Utwierdziłem się w przekonaniu, że w sporcie jest sympatyczniej – podkreślił.

Na roku z prezydentem

Jego losy zawodowe mogły potoczyć się jednak inaczej. - Po maturze zdecydowałem się studiować prawo w Krakowie. Tam wytrzymałem dwa semestry. Byłem na jednym roku z chłopakiem, który będzie ubiegał się teraz o reelekcję na urząd prezydenta RP – zaskoczył Błachut, który następnie przeniósł się na wydział politologii.

Źródło: Eurosport Igor Błachut w programie "Głosy Eurosportu"

Filmowy debiut

Jeden z najpopularniejszych komentatorów Eurosportu zaliczył również aktorski debiut w filmie "Ogniem i Mieczem" Jerzego Hoffmana.

- Nie sądzę jednak, by ktokolwiek rozpoznał mnie na ekranie. Kiedy nas pierwszy raz ucharakteryzowano, mieliśmy problem z rozpoznaniem samych siebie. Nie potrafili tego uczynić nawet nasi bliscy. Wziąłem udział w scenach konno-batalistycznych – poinformował Błachut.

"Głosy Eurosportu" z Markiem Rudzińskim. "Michał Listkiewicz ojcem mojego dziennikarstwa sportowego" Marek Rudziński... czytaj dalej » Do Eurosportu dołączył w ósmym roku dziennikarskiej kariery. - Nie pamiętam, kiedy pierwszy raz komentowałem w Eurosporcie jakieś wydarzenie. Na pewno moim marzeniem jest skomentowanie biegu na orientację – powiedział.

"Okno na Sport" i inne propozycje Eurosportu

Od poniedziałku do soboty, także o godz. 21, Eurosport emituje program "Okno na Sport", w którym gośćmi są przedstawiciele różnych dyscyplin sportu. Koncentrujemy się przede wszystkim na zmaganiach, które można śledzić na antenach stacji.

Z kolei od poniedziałku do piątku o godz. 10 zapraszamy na domowe treningi, prowadzone w programie "Eurosport na zdrowie" przez wybitnych sportowców. Gospodarzem programu byli już Robert Korzeniowski i Tomasz Sikora.