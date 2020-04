"Kwadrans" z Hurkaczem. "To trudne, bo nie wiem, kiedy następny turniej"

"By wyjść z domu, muszę mieć wniosek. Czasem rzucam sobie skarpetkami o ścianę" Kamil Syprzak był... czytaj dalej » Wrocławianin przebywa w ośrodku sportowym na Florydzie. Gdy epidemia koronawirusa nabierała na sile, miał kilka godzin na podjęcie decyzji o powrocie do kraju. Postanowił zostać w Stanach Zjednoczonych.

- Tutaj jest dosyć spokojnie. Oczywiście wszystkie centra handlowe i tego typu miejsca są zamknięte, jednak normalnie można wybrać się do supermarketu na zakupy. Wszystko jest regularnie dezynfekowane. W moim przypadku innych aktywności na mieście nie ma - mówi Hurkacz, którego Kacper Merk przepytał bezpośrednio po treningu.

Trening na piasku

- Mieliśmy do dyspozycji boiska do siatkówki plażowej na obiekcie. Tutaj jest bezpiecznie i nikt do tego ośrodka z zewnątrz nie wchodzi. Odbyłem trening ogólnorozwojowy na piasku. Gdyby nie ta cała sytuacja, to pewnie przygotowywałbym się do turnieju w Monte Carlo. Mam trochę elementów do poprawienia, staram się poprawić przygotowanie fizyczne i cały czas się polepszać. To trudne, bo nie wiem, czy następny turniej będzie za dwa miesiące, czy za pół roku - mówi wrocławianin.

Hurkacz przyznaje, że igrzyska olimpijskie w Tokio wciąż są dla niego ważne. - Wygranie igrzysk i turnieju wielkoszlemowego to moje marzenia - dodaje.

Polski tenisista na korcie nigdy nie czuje się sam, albowiem niemal w każdym zakątku świata spotyka kibiców, którzy krzykną do niego coś po polsku. - Na Australian Open w tym roku była nawet specjalna wycieczka z Polski, więc doping był świetny - tłumaczy zawodnik, który obecnie zajmuje 29. miejsce w rankingu ATP.