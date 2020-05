Domański o trudnych początkch Eurosportu. "Niespodzianek było sporo"

W pierwszym odcinku "Głosów Eurosportu" Marek Rudziński opowiedział śmieszną historię, jak musiał radzić sobie z komentarzem do dość nietypowego obrazu. Nowy program "Głosy Eurosportu" w każdą niedzielę o godzinie 21 w mediach społecznościowych Eurosportu.

"Chciałbym być przy wielkim polskim zwycięstwie". Karol Stopa w "Głosach Eurosportu"

Pierwsza transmisja po polsku w Eurosporcie odbyła się 10 kwietnia 1999 roku. Na początku można było obejrzeć zaledwie trzy godziny skomentowane w naszym języku. O trudnych początkach oraz o pracy dziennikarza opowiedział w programie "Głosy Eurosportu" Witold Domański, jeden z założycieli polskiego Eurosportu. Przez lata był dyrektorem, ale widzowie stacji mogą go kojarzyć przede wszystkim z fachowego komentarza.

Trudne początki

- Kiedy Eurosport startował, głównym medium dzięki któremu dostawaliśmy skrypty lub łączyliśmy się z Paryżem, gdzie znajdowała się centrala, był faks. Jeśli tym faksem nie przyszło to co trzeba, na przykład składy do meczu, który komentowaliśmy, pojawiał się problem - powiedział.

- Pamiętam, że jednym z pierwszych skomentowanych przeze mnie wydarzeń były mistrzostwa świata w hokeju. Pani z Paryża nie wysłała mi wtedy składów, a przypomnę, że z internetu skorzystać nie mogłem, bo jeszcze go nie mieliśmy. Dałem radę, ale takich niespodzianek na początku było sporo – wspomina komentator.

Borek zaczynał w Eurosporcie

Nie każdy pamięta, ale w Eurosporcie zaczynał Mateusz Borek. – Mateusz był prawie od początku naszej stacji. Pamiętam jak zapytał mnie czy ma sobie naprawić przegrodę nosową. Powiedziałam mu, że jeśli chce mieć dobry głos, to oczywiście, że tak. On sam za swoje pieniądze jeździł na mecze do Niemiec, żeby oglądać piłkę na żywo, zdobywać wiedzę. Zawsze bardzo się starał – pochwalił Borka Domański.

W trakcie programu prowadzący Filip Folczak połączył się również z innym komentatorem Eurosportu Karolem Stopą, który powiedział kilka słów o niedzielnym bohaterze programu. – Witek postawił w Eurosporcie na ekspertów, których sam wyszukiwał. Chciał, żeby każda dyscyplina miała odpowiedniego komentatora, osobę, która naprawdę się zna, a nie człowieka z przypadku. Był dobrym i sprawiedliwym szefem – ocenił swojego kolegę.

Dziś Domański w Eurosporcie komentuje tenis i narciarstwo alpejskie.

"Okno na Sport" i inne propozycje Eurosportu

Od poniedziałku do piątku o godzinie 18, Eurosport emituje program "Okno na Sport", w którym gośćmi są przedstawiciele różnych dyscyplin sportu. Koncentrujemy się przede wszystkim na zmaganiach, które można śledzić na antenach stacji.

Z kolei od poniedziałku do piątku o godz. 10 zapraszamy na domowe treningi, prowadzone w programie "Eurosport na zdrowie" przez wybitnych sportowców. Gospodarzami programu byli już m.in. Robert Korzeniowski i Tomasz Sikora.