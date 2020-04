"Kwadrans" z Arturem Szalpukiem. "Im szybciej zaczniemy ligę, tym lepiej"

W rozmowie z Kacprem Merkiem Konrad Bukowiecki opowiedział o motywacji do treningów po przełożeniu terminu igrzysk olimpijskich w Tokio. Rozmowy z największymi polskimi sportowcami od poniedziałku do piątku w mediach społecznościowych Eurosportu.

- Nie jest łatwo. Nie jest łatwo. Na razie faktycznie byliśmy w stanie trenować dłużej na korcie niż w Polsce. Jeszcze dwa tygodnie temu udało mi się wejść na kort. Aktualnie jest dużo ciężej. Niektórzy ludzie mają jednak swój prywatny korty, dlatego staramy się ich prosić o ewentualne udostępnienie. Aktualnie robię treningi ogólnorozwojowe. Mam do dyspozycji dobrze wyposażoną siłownię, dlatego codziennie mogę zrobić porządny trening. Trzeba się jednak adaptować do tego, co jest - powiedziała najwyżej notowana w rankingu WTA polska tenisistka Magda Linette w programie "Kwadrans" na instagramowym profilu Eurosportu

- Sama muszę zadbać o swoje podróże. Jeśli chcę polecieć na dany turniej, to sprawdzam ceny biletów i patrzę, który najbardziej się opłaca. Najgorzej, że zazwyczaj musimy kupować je w ostatniej chwili, a nie kilka tygodni przed wylotem, gdy są tańsze. Uciążliwe są również podatki, ponieważ zarabiamy pieniądze w różnych krajach świata, a w każdym jest przecież inny system podatkowy, więc inaczej musimy się rozliczać. One najbardziej mnie denerwują - powiedziała najwyżej notowana w rankingu WTA polska tenisistka Magda Linette w programie "Kwadrans" na instagramowym profilu Eurosportu.

Drużynowa mistrzyni Europy w szermierce Renata Knapik-Miazga opowiedziała, jak pandemia COVID-19 dała się we znaki w szermierczym świecie, przygotowującym się do igrzysk w Tokio.

- Nie chcę na razie myśleć o siatkówce. Jestem młody i mam nadzieję, że jeszcze długo będę grał - powiedział Artur Szalpuk. Siatkarski mistrz świata stwierdził również, że ewentualna gra bez kibiców może być dobrym rozwiązaniem, tak aby jak najszybciej wrócić do rozgrywek. Rozmowy z największymi polskimi sportowcami w "Kwadransie" od poniedziałku do piątku w mediach społecznościowych Eurosportu.

"Kwadrans z Fabianem Drzyzgą". Czeka na oferty Dwukrotny... czytaj dalej » 25-latek z Olsztyna w przedwcześnie zakończonym sezonie bronił barw PGE Skry Bełchatów, która rozgrywki zakończyła na trzecim miejscu. Pandemia COVID-19 sprawiła, że wciąż nie może być pewny, gdzie zagra w kolejnym sezonie.

- Wirus spłatał figla osobom, które nie podpisały jeszcze kontraktów. Zresztą nawet Ci z kontraktami muszą liczyć się z ich renegocjacją – powiedział Szalpuk. – Jest mnóstwo znaków zapytania co do kolejnego sezonu. Trudno mi powiedzieć teraz, jak to wszystko będzie wyglądało. Ja chcę grać jak najwięcej. Im szybciej zaczniemy ligę, tym lepiej. Przede wszystkim pomoże to reprezentacji w lepszym przygotowaniu się do igrzysk olimpijskich - zauważył.

Domowa siłownia

Mierzący 201 cm zawodnik podobnie jak jego koledzy z boiska nie może się już doczekać powrotu do treningów.

- Ze słońcem przyszła fala optymizmu, ale chętnie zająłbym się już uprawianiem sportu. Przynajmniej w miarę szybko zakupiłem hantle i mogę robić sobie siłownię w warunkach domowych. W ćwiczeniu pomaga mi mój klubowy trener - podkreślił Szalpuk, który jest wielkim fanem serii książek J.K. Rowling o przygodach Harry’ego Pottera.

Źródło: Eurosport Artur Szalpuk w programie "Kwadrans"

Czas analiz

Przyjmujący Skry Bełchatów dużo czasu może teraz poświęcić oglądaniu powtórek meczów ze swoim udziałem. Przed pandemią też tego nie zaniedbywał, często analizując swoje występy przed telewizorem.

- Szczególną uwagę zwracam na sferę techniczną i taktyczną. Patrzę, czy poprawnie wykonuję dany element i czy odpowiednio pomogłem drużynie. Przyglądam się przygotowaniu ataku, uderzeniom i przyjmowaniu zagrań - swyjaśnił.

Siatkówka nie jest jedynym sportem, którym interesuje się Szalpuk. - W dzieciństwie uprawiałem tenis. Bardzo też lubię koszykówkę, głównie NBA, ale mecze oglądam raczej z powtórek. Bardzo cenię sobie sen.

Źródło: Eurosport Artur Szalpuk w programie "Kwadrans"

