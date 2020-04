"Kwadrans" z Angeliką Cichocką. "Jestem jak głodny wilk"

W rozmowie z Kacprem Merkiem Konrad Bukowiecki opowiedział o motywacji do treningów po przełożeniu terminu igrzysk olimpijskich w Tokio. Rozmowy z największymi polskimi sportowcami od poniedziałku do piątku w mediach społecznościowych Eurosportu.

- Nie jest łatwo. Nie jest łatwo. Na razie faktycznie byliśmy w stanie trenować dłużej na korcie niż w Polsce. Jeszcze dwa tygodnie temu udało mi się wejść na kort. Aktualnie jest dużo ciężej. Niektórzy ludzie mają jednak swój prywatny korty, dlatego staramy się ich prosić o ewentualne udostępnienie. Aktualnie robię treningi ogólnorozwojowe. Mam do dyspozycji dobrze wyposażoną siłownię, dlatego codziennie mogę zrobić porządny trening. Trzeba się jednak adaptować do tego, co jest - powiedziała najwyżej notowana w rankingu WTA polska tenisistka Magda Linette w programie "Kwadrans" na instagramowym profilu Eurosportu

- Sama muszę zadbać o swoje podróże. Jeśli chcę polecieć na dany turniej, to sprawdzam ceny biletów i patrzę, który najbardziej się opłaca. Najgorzej, że zazwyczaj musimy kupować je w ostatniej chwili, a nie kilka tygodni przed wylotem, gdy są tańsze. Uciążliwe są również podatki, ponieważ zarabiamy pieniądze w różnych krajach świata, a w każdym jest przecież inny system podatkowy, więc inaczej musimy się rozliczać. One najbardziej mnie denerwują - powiedziała najwyżej notowana w rankingu WTA polska tenisistka Magda Linette w programie "Kwadrans" na instagramowym profilu Eurosportu.

Drużynowa mistrzyni Europy w szermierce Renata Knapik-Miazga opowiedziała, jak pandemia COVID-19 dała się we znaki w szermierczym świecie, przygotowującym się do igrzysk w Tokio.

- Nie chcę na razie myśleć o siatkówce. Jestem młody i mam nadzieję, że jeszcze długo będę grał - powiedział Artur Szalpuk. Siatkarski mistrz świata stwierdził również, że ewentualna gra bez kibiców może być dobrym rozwiązaniem, tak aby jak najszybciej wrócić do rozgrywek.

"Kwadrans" z Arturem Szalpukiem. "Im szybciej zaczniemy ligę, tym lepiej" Artur Szalpuk był... czytaj dalej » Zniesienie obostrzeń i możliwość powrotu do lasów Cichocka uczciła solidnym treningiem, bowiem w poniedziałek przebiegła aż 15 kilometrów. We wtorek zrobiła 11 kilometrów, a tym razem towarzyszył jej pies.

- Mówię do Tajgi podczas biegu i ona reaguje. Przerobiłam 11 czy 12 książek na temat behawioryzmu i psiej psychiki. Jak zaczęłyśmy razem spędzać czas i razem biegać, to pewne zachowania się u niej zakodowały. Dużo do niej gadam, wiem, że czasem nawet ludzie na mnie patrzą przez to, ale ona wszystko rozumie - mówi.

O wypoczynku nie ma mowy

Mistrzostwa Europy w lekkiej atletyce w Paryżu są zaplanowane na ostatnie dni sierpnia, ale wciąż nie wiadomo, czy się odbędą. Tak czy inaczej Cichocka nie zrobiła sobie przerwy od treningów. Nawet w czasie rozwoju epidemii. - Mam w domu bieżnię mechaniczną, małą siłownię. Kontynuowałem trening nawet podczas ścisłej kwarantanny. Z piwnicy zrobiłam sobie prowizoryczną siłownię. Nie wiem, w jakiej jestem dyspozycji, bo to trzeba byłoby sprawdzić w kolcach na stadionie - dodaje mistrzyni Europy z Amsterdamu.

"To dość niebezpieczna konkurencja". Lekkoatletyczne sztafety od kulis Sprinterka... czytaj dalej » Czołowa polska biegaczka na 1500 m w ciągu ostatnich dwóch lat miała dużo problemów zdrowotnych. Zmiana terminu igrzysk olimpijskich w Tokio to dla niej szansa doprowadzenia organizmu do formy.

- Tęsknię za zgrupowaniami, za stadionem. Miałam dwa lata wyłączone z treningu. Jestem jak głodny wilk i nie mogę się doczekać wejścia na stadion. Trzymam się jednak bieżących zaleceń. Obserwuję swój organizm, nauczyłam się go. To moment, gdy zwracam uwagę na więcej szczegółów. To mi może pomóc. Nie skupiam się na liczbach, chcę pobiec jak najlepiej. Liczby nas ograniczają, a trzeba iść na całość - tłumaczy.

