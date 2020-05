Drugie zwycięstwo polskiej drużyny w wirtualnym wyścigu Zwift Tour For All

Freddy Ovett (Israel Cycling Academy) zwyciężył na pierwszym etapie wyścigu Zwift Tour for All w Innsbrucku.Transmisje z wirtualnego wyścigu w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Ekspert Eurosportu, Dariusz Baranowski wytłumaczył polubił startujących w wyścigu Zwift Tour for All polskich zawodników. Transmisje w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Ekspert Eurosportu, Dariusz Baranowski wyjaśnił, na czym polegają dodatkowe bonuse, jakie można uzyskać startując w wyścigu Zwift Tour for All. Transmisje w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Holenderka z polskiej grupy (CCC-Liv) popisała się świetnym finiszem na ulicach Innsbrucka i zwyciężyła w pierwszym etapie wyścigu Zwift Tour for All. Transmisje w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Zobacz, co wydarzyło się podczas 1. etapu wirtualnej rywalizacji Zwift Tour for All. Wyścig Zwift Tour for All od poniedziałku 4 maja do piątku 8 maja o godzinie 15 w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Zobacz, co czeka na kolarki i kolarzy podczas 2. etapu Zwift Tour for All. Cały wyścig na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze od poniedziałku 4 maja do piątku 8 maja o godzinie 15.

Zwift Tour for All to wirtualne ściganie, ale możliwie jak najlepiej oddające to, co dzieje się w prawdziwej rywalizacji. Pomaga w tym m.in. zjawisko draftingu, które wyjaśnił komentator Eurosportu Dariusz Baranowski.

Drugi etap wirtualnego wyścigu Zwift Tour for All wygrał Michael Gogl z zespołu NTT Pro Cycling. Austriak na finiszu wyprzedził drugiego Grega van Avermaeta z CCC Team oraz trzeciego Mathieu van der Poela (Alpecin-Fenix). Zwift Tour for All na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedział triumfator 2. etapu Zwift Tour for All Michael Gogl (NTT Pro Cycling). Zwift Tour for All na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedziała triumfatorka 2. etapu Zwift Tour for All Ashleigh Moolman Pasio (CCC-Liv). Zwift Tour for All na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Drugi etap wirtualnego wyścigu Zwift Tour for All dla kobiet zakończył się dominacją polskiego zespołu CCC-Liv. Pierwsze miejsce wywalczyła Ashleigh Moolman Pasio, a trzecie Marianne Vos. Zobacz finisz tego etapu.

"Nie jedź już, dziewczyno! Koniec! Koniec!" Wielkie emocje na... czytaj dalej » Drugi etap i druga niespodzianka na trasie. Tuż przed finiszem wtorkowego odcinka zaatakował Austriak Michael Gogl (NTT), który utrzymał prowadzenie do mety i pokonał Grega Van Avermaeta (CCC Team) i Mathieu Van Der Poela (Alpecin-Fenix).

O pechu może mówić drugi z kolarzy NTT Duńczyk Michael Valgren, który zaatakował kilka kilometrów przed metą, ale zabrakło mu sił na ostatnim podjeździe i kilkaset metrów przed metą stracił prowadzenie.

Niespodziewany atak Gogla

Z jego pracy skorzystał Gogl, schowany najpierw za goniącymi Valgrena Van Avermaetem i Van Der Poelem. W decydującym momencie przyspieszył i utrzymał do mety niespełna dwie sekundy przewagi nad kolarzem CCC Team.

- To był mój pierwszy wyścig Zwift - powiedział zwycięzca po zakończeniu rywalizacji. - Byłem pod wrażeniem, jak ciężkie było pierwsze 10 minut jazdy. Potem wykonaliśmy z Michaelem Valgrenem ciężką pracę, by się znaleźć w pierwszej grupie. Ale nasza taktyka okazała się skuteczna. Michael pognał do przodu, a ja mogłem zachować siły na ostatni sprint. Zostawiłem wszystko na tej trasie - mówił zmęczony Gogl.

Po dwóch etapach na czoło rywalizacji wysunął się zespół NTT, którego kolarze zdobyli łącznie 137 punktów. O pięć punktów wyprzedzają ekipę Alpecin-Fenix. Trzecie miejsce, z dorobkiem 129 punktów, zajmuje drużyna EF Pro Cycling.

Zawodniczki z CCC-Liv zdominowały rywalizację

Tuż po wyścigu mężczyzn na trasę wyruszyły kobiety. Stosunkowo szybko utworzyła się 10-osobowa grupa, w której składzie znalazły się dwie zawodniczki CCC-Liv: Holenderka Marianne Vos i mistrzyni RPA Ashleigh Moolman Pasio.

I to właśnie południowoafrykańska zawodniczka polskiego zespołu najlepiej rozegrała końcówkę drugiego etapu. Na ostatnim podjeździe, około 700 metrów przed metą wykorzystała tzw. power-up, który na 15 sekund zmniejszył jej wagę, dzięki czemu mogła znacząco przyspieszyć. Wypracowaną przewagę utrzymała do mety i o blisko 7 s pokonała Lauren Stephens z ekipy Tibco-Silicon Valley Bank i zwyciężczynię pierwszego etapu Zwift Tour For All Marianne Vos.

- Spędziłam na Zwifcie siedem tygodni podczas izolacji w domu w Hiszpanii. Liczyłam na to, że etap będzie trudny, bo wiedziałam, że będziemy mogły zdobyć przewagę podczas finałowego podjazdu - mówiła po zakończeniu etapu jego zwyciężczyni.

W klasyfikacji kobiet po dwóch etapach prowadzi zespół Tibco-Silicon Valley Bank, którego zawodniczki zgromadziły dotychczas 161 punktów. Na drugim miejscu plasują się kolarki CCC-Liv, z dorobkiem 133 punktów, a podium uzupełnia drużyna Canyon-SRAM, która zdobyła dotąd 118 punktów.

Trasa mistrzostw świata z 2015 roku

Kolarze i kolarki podczas drugiego dnia rywalizacji ścigali się po wirtualnej trasie w Richmond, gdzie w 2015 roku rozgrywane były mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym. Tęczowe koszulki zdobyli wówczas Słowak Peter Sagan i Brytyjka Elizabeth Armitstead. Zrekonstruowany cyfrowo odcinek trasy mierzył 9,2 km, a zawodnicy pokonywali go we wtorek pięciokrotnie. Na trasie zlokalizowano kilka odcinków brukowanych, stanowiących dodatkowe utrudnienie dla walczących kolarzy.

W środę do walki powinni się włączyć specjaliści od jazdy w górach, dla których organizatorzy Zwift Tour For All przygotowali dwa etapy: trzeci oraz ostatni. W czwartek ponownie rywalizować będą sprinterzy.

Rywalizacja trwać będzie do 8 maja, a etapy relacjonowane są na żywo codziennie w godzinach 15-17 w Eurosporcie 1 i w Eurosport Playerze. Na każdym z etapów i zlokalizowanych na jego trasie premiach punkty zdobywają kolarze i zespoły z czołowych 25 miejsc. Najlepsza dziesiątka królewskiego, piątego etapu (1638 m przewyższenia) może liczyć na podwójną zdobycz punktową.