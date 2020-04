Wirtualny "Wyścig z pokoju" zachwycił. "To była namiastka prawdziwego kolarstwa"

Wyścig z Pokoju to wirtualne zmagania kolarzy jeżdżących na podłączonych do gry trenażerów. W rywalizacji uczestniczą kolarze z zawodowego peletonu, których osiągi podczas jazdy możemy błyskawicznie zobaczyć na ekranie.

Ekspert Eurosportu także wziął udział w wirtualnym wyścigu kolarskim. Jak widać, nie było to wcale łatwe zadanie, aby ukończyć zmagania.

Wielkie ściganie rozpoczęte. Ruszył Race at Home Challenge z kierowcami Formuły E Wyścigi... czytaj dalej » Zawodnicy na trenażerach mieli do przejechania 40 kilometrów. Dwa pierwsze okrążenia planowano pokonać w spokojnym tempie, dyktowanym m.in. przez Michała Kwiatkowskiego.

Prawdziwe ściganie miało być dopiero na ostatnim "kółku". Kilkuset kolarzy, w tym m.in. słynny mistrz świata w jeździe na czas Matteo Trentin, chyba nie zrozumiało zasad, bo od początku pognało do przodu z dużą prędkością.

Trzeba się ścigać od początku do końca

- To była naprawdę piękna zabawa. Było fajnie i myślę, że potrzeba więcej takich eventów, a za każdym kolejnym razem będzie jeszcze lepiej. Niestety, stawka, także chyba ze względu na nieznajomość przepisów, nieco się rozjechała. Ja sam ruszyłem trochę szybciej na początku. Kolejną edycję trzeba przeprowadzić tak, aby ściganie było od startu do mety. I nie będzie tak, że walczymy tylko na ostatnim kółku - mówił Baranowski.

- Fajna sprawa nie tylko dla tych, którzy jechali, ale też dla kibiców. To była namiastka prawdziwego kolarska. Tęsknimy za normalnymi wyścigami i czekamy na ich powrót. Na razie to niemożliwe, dlatego wirtualne wyścigi na trenażerach to super pomysł – dodał.

Oglądaj Ekspert Eurosportu w środku wirtualnego peletonu

- Musimy teraz spędzać czas w domu bez realnego kolarstwa, więc takie wyścigi to dobra idea, forma zmagań, którą należy propagować. Mam nadzieję, że coraz więcej chętnych będzie brało w tym udział i ludzie się będą przekonywać, że warto wsiąść na trenażer i bawić się razem. A przy okazji można zobaczyć się w telewizji. Wiem, że zapowiadane są następne takie zmagania i to świetna wiadomość, która może nam zastąpić prawdziwe kolarstwo – stwierdził komentator Eurosportu Adam Probosz.

Wspomniany Kwiatkowski, a więc mistrz świata z 2014 roku, zajął 82. lokatę.