Kubica gotowy na 2. etap ORLEN e-Tour de Pologne Amatorów. Kluczowa będzie taktyka

Oglądaj ORLEN e-Tour de Pologne Amatorów w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze

Przed drugim etapem wirtualnego wyścigu Patrycja Bereznowska stawia sobie wyższe cele Dla kolarzy to... czytaj dalej » Pierwszy etap organizowanego przez Eurosport i Lang Team wyścigu Kubica ukończył jako najlepszy z zaproszonych do rywalizacji gości specjalnych reprezentujących Orlen Team. Druga odsłona wirtualnej rywalizacji na rowerach zapowiada się na nieco trudniejszą. Kończący się długim i trudnym podjazdem etap będzie wymagał odpowiedniej taktyki i umiejętnego rozłożenia sił.

Kubica podchodzi do sprawy z pełnym zaangażowaniem.

Kluczowe pierwsze 10 minut

- Dzisiaj kombinowałem, jaki wybrać rower i koła, bo mimo, że to jest wirtualne ściganie, ma to jednak spore znaczenie. Myślę, że zdecydowałem się na dobry kompromis - opowiadał Kubica w piątkowym programie "Okno na sport". - Jeśli chodzi o jutrzejszą taktykę, to dużo będzie zależało od tego, jak będzie wyglądało pierwsze 10 minut - mówił doświadczony już w rywalizacji na trenażerze kierowca.

- Trochę się boję przedobrzyć na płaskim, żeby potem za dużo nie stracić na podjeździe, albo żeby nie mieć tam kryzysu. Ryzyko utrzymania dobrej pozycji na płaskim odcinku może się opłacać, jeśli ktoś się spodziewa trudnych chwil na podjeździe. Ja podejdę do tego nieco inaczej i postaram się zachować jak najwięcej energii - zdradził szczegóły swojej taktyki.

Oglądaj Wideo: Eurosport Kubica o taktyce na 2. etap ORLEN eTour de Pologne Amatorów

Sobotni etap ORLEN e-Tour de Pologne Amatorów będzie drugim z czterech zaplanowanych w ramach wirtualnej rywalizacji, zorganizowanej w czasie zawieszonych z powodu koronawirusa tradycyjnych wyścigów. Na starcie imprezy stają zarówno profesjonalni kolarze, jak i amatorzy oraz zaproszone gwiazdy sportu: Anita Włodarczyk, Patrycja Bereznowska, Robert Kubica, Bartosz Zmarzlik, Jakub Przygoński i inni.

Zrekonstruowana cyfrowo trasa w Innsbrucku mierzy 37 kilometrów i składać się będzie z trzech około 10-km pętli po ulicach miasta oraz kończącego etap ok. 7,5-kilometrowego podjazdu, o średnim nachyleniu wynoszącym 5 proc. (maksymalnie 10 proc.)

Źródło: zwift.com Profil trasy 2. etapu ORLEN e-Tour de Pologne Amatorów

Zapraszamy do udziału w rywalizacji

Drugi etap ORLEN e-Tour de Pologne Amatorów wystartuje w sobotę 16 maja o godz. 11. Początek relacji o godz. 10:45 w Eurosporcie 1, w Eurosport Playerze oraz - w ograniczonym zakresie - na kanałach Eurosportu na Youtubie i Facebooku.

W rywalizacji może wziąć udział każdy, kto posiada rower oraz tzw. smart trenażer i aktywne konto w serwisie Zwift.com, w którego wirtualnym środowisku realizowane są zawody.

UWAGA! By wyniki startującego zostały uwzględnione w klasyfikacji, należy zarejestrować się również w Zwift Power www.zwiftpower.com (tutaj instrukcja video zakładania konta w Zwift Power) lub zaznaczyć opcję: OPT-IN w Profilu na stronie www.zwift.com (instrukcja tutaj).