Żużlowy mistrz pojedzie na rowerze. Zmarzlik gotowy na ORLEN e-Tour de Pologne Amatorów

Robert Kubica wsiądzie na rower w ORLEN e-Tour de Pologne Amatorów. "Lubię dać sobie w kość" W sobotę rusza... czytaj dalej » Zawody rozgrywane będą na trenażerach, a więc na specjalnym sprzęcie imitującym jazdę kolarską w naturalnych warunkach. Wszystko za pośrednictwem platformy Zwift.

Sponsorem tytularnym wydarzenia jest PKN ORLEN. Wirtualne wyścigi odbędą się w cztery kolejne soboty maja - 9, 16, 23 i 30. Każdy etap pokaże na żywo Eurosport 1.

Przed pierwszym odcinkiem Eurosport.pl rozmawiał z Bartoszem Zmarzlikiem.

Krzysztof Srogosz, eurosport.pl: Lubi Pan kolarstwo?

Bartosz Zmarzlik, zawodnik ORLEN Team, żużlowiec: Szczerze mówiąc to bardziej wolę trenować niż oglądać, ale z roku na rok coraz częściej obserwuję, co się dzieje w zawodowym peletonie. Sama jazda na rowerze sprawia mi dużą satysfakcję i radość. Potrzebuję treningu kolarskiego. Na szosie czas szybko mi leci. Można zrobić naprawdę długi trening i wynieść z tego dużo pozytywnych rzeczy. Bardzo to lubię. Mam też wielu znajomych, którzy bardzo często jeżdżą, także profesjonalnie. To czasochłonna dyscyplina, ale niezwykle lubię się męczyć z taką pozytywną energią, jaką daje mi właśnie kolarstwo.

Często Pan jeździ?

Trudno mi się porównywać z zawodowcami, ta częstotliwość nie jest na pewno taka sama, ale próbuję do zajęć wprowadzać coraz dłuższe dystanse. W czasie normalnego sezonu, jaki mieliśmy chociażby w ubiegłym roku, starałem się robić trening rowerowy trzy razy w tygodniu. Jeździłem też wiele razy zimą w przełajach - w deszczu i śniegu. Dzięki trenażerowi mogę realizować treningi o każdej porze dnia i roku. Jest to bardzo przydatne urządzenie, które pozwala mi ciągle poprawiać moją formę fizyczną i chętnie z niego korzystam.

Trening na rowerze wzmacnia dolne partie ciała. To chyba w żużlu pomaga?

Podjazdów i emocji nie brakowało. Trzeci triumf zawodniczki CCC-Liv na zakończenie Zwift Tour for All Na decydującym,... czytaj dalej » Oczywiście. W moim sporcie bardzo ważne są przede wszystkim nogi i kręgosłup. Sądzę, że rower tutaj bardzo mocno pomaga i wzmacnia te partie mięśni, które są dla mnie kluczowe. Przy okazji czerpię z kolarstwa wielką radość, która procentuje potem na torze.

Zatem przejechanie w sobotę 30 kilometrów podczas pierwszego etapu ORLEN e-Tour de Pologne Amatorów to będzie dla Pana pestka?

Jeżdżę często o wiele dłuższe dystanse, ale na pewno nie w takim tempie, jak robią to niektórzy amatorzy, a co dopiero profesjonaliści. W sobotę wystartuję z wieloma świetnymi zawodnikami, w tym z moimi kolegami z ORLEN Teamu – Robertem Kubicą czy Kubą Przygońskim. W ich sportach motorowych trening rowerowy również odgrywa kluczową rolę. Mam nadzieję, że w sobotę choć na chwilę uda mi się "złapać koło". Na pewno w tempie profesjonalistów nie dojadę, ale będę się starał pojechać jak najlepiej. Dla mnie to będzie duży fun, że będę mógł wystartować wirtualne i wspólnie będziemy mogli odbyć taki trening, który tak naprawdę będzie rywalizacją jak w prawdziwych zawodach.

I na pewno pojawią się emocje, których brakuje.

Bez wątpienia. Do takiego treningu podejdę z większym zaangażowaniem, choć nigdy mi go nie brakuje. Sam jednak wiem, że kiedy jeździłem z kolegami, korzystając z różnych aplikacji, to wynik był lepszy od tego, kiedy jechałem w pojedynkę. Jak się z kimś jedzie i ktoś podkręci tempo, to człowiek nie chce być gorszy. Nawzajem się wtedy mobilizujemy. Nie mogę się doczekać soboty.



Wyświetl ten post na Instagramie. Trening z trenerem Markiem Cieslakiem na zgrupowaniu Polski @polskizuzel #bz95 #speedway #camp #reprezentacjapolski @polskizuzel #maszonskilogistic #ngine #intercars #garcarek #prometcargo #wecon #grupapp #optyline #prometcargo #gess #globex #JorgGrohmann #berner #goldlas #budnex #freydaytona #mitasmoto #siatkifiltracyjnegalinski #krisluft #klimbroker Post udostępniony przez Bartosz Zmarzlik #95 (@zmarzlik95) Sty 27, 2020 o 4:00 PST





Zatem szykuje się walka o najwyższe miejsca.

Kolarstwo to dla mnie jeden z treningów wprowadzających w sezon. Pozostały mi trzy tygodnie do zajęć żużlowych. Przez przedłużoną zimę wszystko wygląda inaczej. Na pewno taki trening nie zaszkodzi. Chcę pojechać swoim rytmem. Nikomu nic nie muszę udowadniać, bo to nie jest moja dyscyplina. Ale czekam na dobrą zabawę.

A jak to się w ogóle stało, że zdecydował się Pan na start w ORLEN e-Tour de Pologne Amatorów?

W tym trudnym czasie, w którym teraz się znajdujemy, przygotowania do sezonu wyglądają zupełnie inaczej niż dotychczas. Dzięki PKN ORLEN dowiedziałem się o wydarzeniu. Dostałem propozycję wzięcia udziału w ORLEN e-Tour The Pologne Amatorów. Od razu się zgodziłem. Z chęcią pojadę w tym wyścigu.

Zaplanowane są cztery etapy. Zobaczymy Pana w każdym z nich?

Zmiana trasy Giro d'Italia. "Konieczne było poświęcenie pewnych rzeczy" Tegoroczne Giro... czytaj dalej » Prawdopodobnie wezmę udział we wszystkich. Na 100 procent pojadę teraz w sobotę, potem 16 i 23 maja. Nie wiem, jak będzie z ostatnim etapem 30 maja, bo od 29 wracam do treningów na żużlu. Ale będę robił wszystko, aby przejechać wszystkie cztery etapy.

Między rozpoczęciem treningów na żużlu a startem Ekstraligi jest bardzo mało czasu. Uda się przygotować formę?

Wszyscy zawodnicy są w takiej sytuacji, ale też cieszymy się, że pojawił się plan, aby sezon ruszył. W ostatnim miesiącu, kiedy pojawiły się pierwsze sygnały o możliwości startu, starałem się wszystko poukładać, aby być gotowym jak najszybciej. Trudno powiedzieć, czy dwa tygodnie przygotowań to mało, czy dużo. Czuję się gotowy fizycznie i sprzętowo. Jestem dobrej myśli. Ten czas musi nam wystarczyć.

Mecze bez kibiców i mnóstwo obostrzeń. Jak Pan do tego podchodzi?

To będzie niecodzienna sytuacja i nowe wyzwanie. Wiem, że kibice i cały stadion bardzo motywują, aby pokazać się z jak najlepszej strony. Teraz moi kibice będą przed telewizorami i będę musiał to poczuć na torze. Ale potrafię to sobie wyobrazić. Obostrzenia dotyczą wszystkich dyscyplin i nie ma sensu z nimi dyskutować, trzeba się z nimi zmierzyć i nauczyć się z nimi żyć. Ważne, żeby żużel ruszył też w telewizji, bo to coś ważnego i świeżego dla kibiców.

A do Pana dociera wrzawa kibiców przy ryku silników?

Teraz mnie ciarki przeszły, jak sobie o tym pomyślałem. Są obiekty, jak Warszawa, Cardiff, Wrocław, Gorzów i Toruń, gdzie szczególnie czuje się kibiców. Wyjeżdżając do każdego biegu jest niesamowita atmosfera. Na próbnym starcie trudno się skupić na motocyklu. Jest taka wrzawa, że fani zagłuszają silnik. To jest super sprawa, bo pokazuje radość fanów, jaką im sprawiamy. W czasie samego biegu też czasem słyszy się fanów. Na przykład dzieje się tak, gdy się atakuje rywala z drugiej czy trzeciej pozycji. Również wtedy, kiedy jest stykowa sytuacja, gdy jest się blisko rywala albo walczy się na linii mety. Wtedy faktycznie jest tak głośno na stadionie, że motor cichnie, a słychać tylko ludzi.

Już kilka rund mistrzostw świata zostało przełożonych. Uda się rozegrać ten cykl?

Jest parę pomysłów, ale nic nie jest oficjalnie. Skądś jednak te plotki się biorą i też z niecierpliwością czekam na oficjalną informację. Najpierw musi ruszyć polska liga. Chciałbym również, żeby ruszyło Grand Prix i trzymam kciuki, aby to się udało.

Nie dziwię się, fajnie byłoby obronić tytuł?

Dokładnie, na to szykowałem się całą zimę. Po ostatnim sezonie od razu z wielkim uśmiechem na twarzy myślałem o kolejnym cyklu i realizowaniu następnych celów. Szczególnie, że w tym roku pozyskałem nowego i bardzo ważnego dla mnie sponsora - PKN ORLEN.

Tytuł najlepszego sportowca 2019 roku w plebiscycie "Przeglądu Sportowego" i pokonanie w finale Roberta Lewandowskiego dodało Panu dodatkowej motywację do działania?

Zdecydowanie. To było coś pięknego, że środowisko sportowe i kibice tak mnie docenili. To wspaniałe, że mogłem w tak potężnym plebiscycie wygrać z takimi wielkimi osobowościami. Dla mnie była to naprawdę wielka rzecz, że mogłem tam wystąpić na jednej scenie z Robertem, przybić z nim piątkę i zamienić parę słów. Zapamiętam te chwile do końca życia. Zrobię wszystko, aby takich momentów było więcej.

Cztery soboty pełne kolarskich emocji

Zawody rozgrywane będą na trenażerach za pośrednictwem platformy Zwift. Sponsorem tytularnym wydarzenia jest PKN ORLEN. Wirtualne wyścigi odbędą się w cztery kolejne soboty maja – 9, 16, 23 i 30. Każdy etap pokaże na żywo Eurosport 1. Żeby wziąć udział w wyścigach kolarskich ORLEN e-Tour de Pologne Amatorów należy mieć trenażer smart wyposażony w funkcję współpracy z aplikacją Zwift oraz zarejestrować się na stronie Zwiftpower.com (instrukcja dostępna na YouTubie).

Wirtualna rywalizacja odbędzie się na trasach UCI: Richmond, Innsbruck, Yorkshire, a ostatni etap będzie wiódł ulicami Londynu. Każdy wyścig będzie liczył ok. 30 km.

O profesjonalny komentarz zadbają Tomasz Jaroński, Adam Probosz oraz Dariusz Baranowski. Ten ostatni, w przeszłości zawodowy kolarz, a obecnie ekspert Eurosportu, sam stanie w szranki i ze środka peletonu opisywać będzie sytuację na trasie. Podczas transmisji nasi komentatorzy odpowiedzą również na pytania widzów. Te będzie można zadać w komentarzach pod relacjami na żywo na Facebooku i YouTubie. Relacje po etapach, wywiady, ciekawostki oraz klasyfikacje dostępne będą na stronie Eurosport.pl.

Terminarz ORLEN e-Tour de Pologne Amatorów:

• 1. etap: 9 maja, 10:45, trasa Richmond

• 2. etap: 16 maja, 10:45, trasa Innsbruck

• 3. etap: 23 maja, 10:45, trasa Yorkshire

• 4. etap: 30 maja, 10:45, trasa Londyn