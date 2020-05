Gwiazdy w składzie CCC na wirtualny Zwift Tour for All. "Wylejemy litry potu"

Morderczy wysiłek przed ekranem, zawodowcy i kibice znów na rowerach. Startuje Zwift Tour for All Po dobrym... czytaj dalej » Innsbruckring – tak brzmi nazwa pierwszego z dwóch sprinterskich etapów Zwift Tour for All. Na pętli mającej 8,8 km zawodnicy rywalizować będą w poniedziałek od godziny 15:00.

Różnica wzniesień na sześciu okrążeniach wyniesie łącznie 423 m. Na każdej z rund do pokonania będzie dość sztywny (8 proc. nachylenia), ale bardzo krótki (450 m długości) podjazd Leg Snapper. Ostatnie dwa kilometry będą zupełnie płaskie i to tam o zwycięstwo najpewniej powalczą sprinterzy.

Paluta: będzie można kombinować

- Płaskie etapy faworyzują cięższych zawodników, a ja zaliczam się do tych lżejszych. Nie mam pojęcia, jak zostanie rozegrana końcówka, bo mierzyć się będziemy z zawodowcami. Nie posiadam wystarczającego doświadczenia w jeździe na Zwifcie, by móc się nad tym zastanawiać. Jedno jest pewne, wylejemy litry potu – powiedział w rozmowie z Eurosport.pl Paluta.

- Peleton w Zwift Tour for All nie będzie duży, więc będzie można kombinować. Pewnie już od startu potworzą się jakieś grupki. Draft na Zwifcie jest odczuwalny, ale z drugiej strony z kolegami z zespołu ma się minimalny kontakt. Każdy jedzie osobno w domu i nie widać, jak w danym momencie się czuje. Sam jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało - przyznał mistrz Polski.

W domu organizm dostaje mocniej w kość

W uprzywilejowanej pozycji będą w imprezie kolarze mieszkający na co dzień w Europie Zachodniej. Zamknięci w domu od tygodni, zdani byli wyłącznie na trenażer, nie mogąc, jak np. polscy kolarze, trenować na świeżym powietrzu.

- Największe szanse na zwycięstwo w wyścigu mają ci, którzy najwięcej czasu spędzili na trenażerach. My w Polsce mogliśmy częściej trenować na zewnątrz niż ci z Hiszpanii, Francji czy Włoch. Jeśli chodzi o Zwifta, to oni są w lepszej sytuacji – zauważył Paluta.

- Ja trenażer traktowałem do tej pory treningowo, po prostu wykonywałem na nim swoją jednostkę treningową. Nie jestem więc jakoś wybitnie objeżdżony. W poniedziałek na pewno wiele nowego się nauczę. To dla mnie niewiadoma. Ciekaw jestem, jak mój organizm poradzi sobie z takim interwałowym wysiłkiem, bo z pewnością narzucać go będą inni zawodnicy – ocenił.

- Wiadomo jednak, że każdy sportowiec ma swoje ambicje. Czy to trening grupowy na dworze, czy wyścig wirtualny. Każdy z nas da z siebie wszystko, jednak warunki domowe to coś innego niż rzeczywistość. Tu każdy organizm inaczej reaguje na wysiłek. Często brakuje tlenu, tętno jest wyższe. Organizm dostaje mocniej w kość – podkreślił kolarz CCC.



Gwiazdy w składzie CCC Team

W poniedziałek grupę CCC reprezentować będą - oprócz Paluty - Szymon Sajnok, Jonas Koch, Josef Cerny i Joey Rosskopf. W kolejnych dniach na starcie pojawią się też m.in. Greg van Avermaet, Matteo Trentin, Ilnur Zakarin czy Jan Hirt.

Na wtorek zaplanowano etap dla specjalistów w jeździe po kostce brukowej. W środę i w piątek o zwycięstwo powinni walczyć górale, a w czwartek przed drugą szansą staną sprinterzy, rywalizując w Londynie na najbardziej płaskiej trasie całego wyścigu.

Źródło: Getty Images Michał Paluta - CCC Team

Światowa czołówka na starcie

Męskie kolarstwo reprezentować będzie dziesięć zawodowych grup: Alpecin-Fenix, Bahrain-McLaren, CCC Team, Groupama-FDJ, Israel Start-Up Nation, NTT Pro Cycling Team, Rally Cycling, Team Cofidis, Mitchelton-SCOTT i EF Education First Pro Cycling.

Polski przedstawiciel zawodowego kolarstwa pojawi się również wśród kobiet – CCC-Liv. Oprócz "Pomarańczowych" na trasie zobaczymy zawodniczki ekip: Boels Dolmans, Canyon SRAM Racing, Drops, FDJ Nouvelle – Aquitaine, Futuroscope, Team Twenty20, Tibco, Rally Cycling.



Rywalizacja trwać będzie od 4 do 8 maja, w godzinach 15:00-17:00. Etapy liczyć będą między 43,4 a 72,6 km. Punktować na nich będą kolarze i zespoły z czołowych 25 miejsc. Najlepsza dziesiątka królewskiego, piątego etapu (1638 m przewyższenia) może liczyć na podwójną zdobycz punktową. Relacje na żywo w Eurosporcie 1 i usłudze Eurosport Player.