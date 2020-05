Świetna końcówka w Indianapolis. McLaughlin najlepszy w wirtualnym wyścigu IndyCar

20-latek pokazał klasę. Na co dzień Lando Norris jest kierowcą F1 w ekipie McLarena.

Lando Norris wygrał we wspaniałym stylu

Sobota w Eurosporcie stanęła pod znakiem wirtualnego ścigania. Po emocjach związanych z rywalizacją w Formule E, zmieniliśmy serię na IndyCar. Wieczorem przenieślimy się na legendarny tor Indianapolis Motor Speedway.

Kolejna wygrana Guenthera. Niemiec wciąż liderem "E-Race at Home Challenge" Maximilian... czytaj dalej » "Wzruszenie ściska mi serce, kiedy mam relacjonować wyścigi z tego miejsca" – powiedział komentujący w Eurosporcie Grzegorz Gac.

Indianapolis to jeden z najsłynniejszych i najstarszych torów wyścigowych świata. Trybuny siedzące liczą tu 250 tysięcy kibiców. Łącznie, jeśli dodamy do tego miejsca stojące, wejdzie ponad 400 tysięcy osób. W sobotę była to widownia wirtualna.

Zawodnicy mieli do przejechania 70 okrążeń. Na starcie zobaczyliśmy 33 kierowców, w tym Lando Norrisa, który triumfował przed tygodniem na torze w Austin.

Oczywiście ze względów bezpieczeńtwa każdy z kierowców siedział w swoim domu przed ekranem telewizora, korzystając z platformy iRacing.

Emocji nie zabrakło. W trakcie rywalizacji oglądaliśmy trzy groźne kraksy. Na szczęśnie to tylko wyścig na symulatorze, w innym wypadku zawodnicy mogliby odnieść poważne obrażenia.

Gdzie dwóch się bije, tam trzeci skorzystał

Kiedy po raz trzeci z toru zjeżdżał samochód bezpieczeństwa (zawsze pojawia się wtedy, gdy dochodzi do groźnego wypadku) do końca zostało 10 okrążeń. Na czele mieliśmy Simona Pagenauda. Na krótko. Francuz uderzył w ścianę i stracił szansę na triumf. Tuż przed końcem wypadek miał również Norris, więc także i on pożegnał się ze zwycięstwem.

Na ostatniej prostej doszło do kolejnej kraksy. Zderzyli się prowadzący Oliver Askew i Pato O'Ward. W tej sytuacji pierwszy na metę wpadł Scott McLaughlin. - Do ostatnich metrów toczyła się walka o wygraną. Nowozelandczyk skorzystał z kolizji swoich rywali. Gdzie dwóch się bije, to trzeci skorzystał - podsumował wirtualne ściganie Grzegorz Gac.

Wyniki IndyCar iRacing Challenge w Indianapolis:

1. Scott McLaughlin

2. Conor Daly

3. Santino Ferrucci

4. Oliver Askew

5. Pato O’Ward

6. Sebastien Bourdais

7. Ryan Hunter-Reay

8. Zach Veach

9. Felix Rosenqvist

10. Scott Dixon