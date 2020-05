Przeżyła koszmarny wypadek. Teraz startuje w wirtualnej serii Formuły E

Ten wypadek był naprawdę niespotykany. Rzadko zdarza się, aby auto wybiło się na torze tak wysoko i poleciało tak daleko. Floersch w trakcie Grand Prix F3 przed dojazdem do jednego z zakrętów miała kontakt z autem jednego z rywali, który hamował prawdopodobnie z uwagi na błędnie pokazaną żółtą flagę.

Samochód Niemki z ogromną prędkością ponad 250 kilometrów na godzinę wyleciał niczym z katapulty i wpadł w bariery ochronne. Cudem tylko lekkich obrażeń doznali dwaj pracownicy toru, którzy byli w okolicy.



Oglądaj Wideo: Eurosport Koszmarny wypadek w F3, Niemka ledwo uszła z życiem

Obrażenia samej nastolatki były za to bardzo poważne. Zawodniczka doznała złamania kręgosłupa i na stole operacyjnym spędziła 17 godzin. W trakcie zabiegu wstawiono jej pięć śrub i tytanową płytkę, które ma do dziś. Potem okazało się, że Sophia była bliska kalectwa. Kilka dni później zapowiedziała, że chce wrócić do rywalizacji. Dokładnie 105 dni po kraksie znów jeździła w wyścigowym aucie. Testowała samochód Van Amersfoort Racing na włoskim torze Monza.

Zwycięska seria Guenthera przerwana. Wehrlein wygrał w Monako Pascal Wehrlein z... czytaj dalej » Za niesamowity hart ducha dostała nagrodę za "Światowy Powrót Roku" w prestiżowym plebiscycie Laureus World Sport Awards. Dla innych stała się inspiracją. Jedynym skutkiem tamtego zdarzenia jest to, że nie może wykonać pełnego ruchu głową. Po za tym nie ma żadnych blizn i - co najważniejsze - urazu psychicznego.

W poprzednim sezonie w Formula Regional European Championship, a więc nowej serii Formuły 3 zajęła w klasyfikacji generalnej siódme miejsce.

W sobotę zaprezentowała się w trzecim wyścigu z cyklu Formuła E Race At Home Challenge.

Na antenie Eurosportu 1 oraz na Eurosport.pl i w naszych mediach społecznościowych można było zobaczyć, jak Floersch radziła sobie w kwalifikacjach oraz wyścigu na słynnym ulicznym torze w Monako. Do zmagań głównych przystąpiła z 13. czasem. Sama rywalizacja nie poszła jej najlepiej. Ostatecznie zajęła 20. lokatę w gronie 24 kierowców.



Challenge Grid Qualifying:



Noah Reuvers and @SophiaFloersch secure P10 and P13 for the Challenge Race. Impressive performance, even more so for a #RaceAtHome newcomer, Sophia.



By the way, how cool are the VR goggles? pic.twitter.com/5ZBMSTAMIy — Mercedes-Benz EQ Formula E Team (@MercedesEQFE) May 9, 2020





Najlepszy okazał się Pascal Wehrlein z Mahindra Racing. Drugie miejsce zajął Stoffel Vandoorne (Mercedes Benz EQ), a trzeci był Maximilian Guenther (BMW I Andretti), który wygrał dwie poprzednie eliminacje.