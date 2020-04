Kubica znów na wirtualnym torze. "Nazywa się go zielonym piekłem"

Kierowcy Formuły E w wirtualnej rywalizacji. Za nami pierwszy Race at Home Challenge Emocji nie... czytaj dalej » Niemiecki tor uznawany jest za jeden z najtrudniejszych i najbardziej wymagających na świecie. Kubica i czterech pozostałych zawodników jego zespołu pojadą w klasie GT3, zasiadając za kółkiem BMW Z4 GT3. Wirtualną rywalizację umożliwi platforma iRacing.

Dla najpopularniejszego polskiego kierowcy to nie pierwsza tego typu przygoda. W ubiegłą sobotę razem ze swoją ekipą ścigał się na wirtualnym torze Suzuka. Zmieniający się za kółkiem kilkuosobowy zespół Orlen Team Targa walczył łącznie przez dwanaście godzin i zajął trzecie miejsce. Teraz łatwiej nie będzie.

- Tym razem wyzwanie jest jeszcze większe, ponieważ wystartujemy w kultowym 24-godzinnym wyścigu, na historycznym torze. Nigdy nie miałem okazji na nim startować w rzeczywistości, ale zawsze chciałem i to dzięki wirtualnym możliwościom właśnie się stanie. To oldschoolowy tor, na którym błędy naprawdę nie są mile widziane. Nazywa się go zielonym piekłem. Myślę, że sama nazwa dużo mówi o tym, co tam może się dziać – przyznał Kubica.

Wyścig będzie można śledzić na kanale Orlen Teamu na Facebooku. Początek transmisji około godziny 15.45.

Źródło: Orlen Team Robert Kubica jest gotowy na nowe wzywanie

W oczekiwaniu na start sezonu

W dobie pandemii zmagania w wirtualnych wyścigach to nowe wyzwanie i forma treningu dla polskiego kierowcy.

Z powodu koronawirusa odwołano lub przełożono już dziewięć z 22 zaplanowanych na ten rok wyścigów Formuły 1. Jak podało w czwartek BBC, sezon mistrzostw świata rozpocznie się wyścigiem o Grand Prix Austrii 5 lipca, ale nie zostaną na niego wpuszczeni kibice.

Wyścig otwarcia sezonu serii DTM, w której w tym roku także będzie rywalizował Kubica (BMW), miał być rozegrany 11 i 12 lipca na ulicznym torze Norisring w Norymberdze. Po przedłużeniu przez niemiecki rząd zakazu organizowania imprez masowych do 31 sierpnia, szanse zorganizowania wyścigu praktycznie zmalały do zera.