Po rasistowskiej wpadce kierowcę wyrzucono z zespołu. Broni go czarnoskóry rywal

Seria wyścigów NASCAR pozostaje zawieszona w związku z pandemią COVID-19, ale kierowcy zupełnie wolnego nie mają - regularnie rywalizują wirtualnie w iRacing.

Ostatni wyścig, który rozegrano w minioną niedzielę, źle skończył się dla Larsona. 27-latek, myśląc, że ma problemy techniczne, rzucił do mikrofonu słowo "czarnuch", którego adresatem wcale nie był Wallace, a jeden z białych kierowców. Jak się okazało, sprzęt działał prawidłowo, a wypowiedź Larsona słyszeli nie tylko rywale, ale i kibice oglądający transmisję zawodów.

Uderzył w bandę, dachował, stanął w płomieniach. Przerażający wypadek w serii NASCAR Wszystko... czytaj dalej » Dzień później kierowca przeprosił. Mówił, że dla jego zachowania "nie ma żadnego wytłumaczenia", ale to go nie uratowało. Jeszcze w poniedziałek umowy zerwało z nim trzech sponsorów, a we wtorek o zwolnieniu poinformował go zespół Chip Ganassi Racing.

Napisał wiadomość, później zadzwonił

Od Larsona odwrócili się praktycznie wszyscy, a głos wsparcia nadszedł ze strony, której kierowca z pewnością się nie spodziewał - od Wallace'a.

"To, co Larson powiedział, jest złe niezależnie, czy to słowo padło publicznie czy w prywatnej rozmowie" - napisał Wallace w obszernym oświadczeniu opublikowanym na Twitterze.

"Byłem świadkiem tego wydarzenia. Pięć minut później Kyle napisał do mnie wiadomość, następnego ranka dzwonił. W końcu oddzwoniłem do niego na FaceTime'ie, by porozmawiać twarzą w twarz. To była dobra dyskusja, wiem, że jego przeprosiny były szczere" - kontynuował.

Wallace dodał też, że rozmawiał z Larsonem o motywacji jego działania i kilkukrotnie podkreślał, że dla takich słów nie powinno być miejsca na świecie. "Nie jestem na niego zły. Wierzę, że zasługuje na drugą szansę, na możliwość, by się poprawić. Życzę jemu oraz jego rodzinie wszystkiego co najlepsze i jestem więcej niż chętny, by znów z nim rywalizować i pokazywać różnorodność naszego sportu" - zaznaczył Wallace.