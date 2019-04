Brutalny nokaut w Los Angeles. "Anthony nie widział nadlatującego ciosu"

Poszedł w ślady Tysona i Gołoty. "Panie sędzio, właśnie mnie ugryzł" Gorszące to były... czytaj dalej » Łomaczenko, mający w dorobku dwa olimpijskie złota, rozkręcał się z każdą minutą pojedynku. Był coraz groźniejszy. - Skupiał się tylko na obronie, a taki styl bardzo mi nie odpowiada. Musiałem znaleźć sposób, by sobie z tym poradzić - wyznał potem zwycięzca.

"Porażka w Łomaczenką wstydu nie przynosi"

Pod koniec trzeciej rundy Ukrainiec nie odpuszczał, bił seriami ciosów, jak maszyna. Sędzia przerwał tę kanonadę, uznał, że zamroczony Brytyjczyk siedział na linach i zaczął go liczyć. Łomaczenko już świętował, ale Crollę uratował gong. Nie na długo.



W rundzie czwartej obrońca mistrzowskich pasów nacierał cały czas. Po prawy sierpowym na skroń rywal padł na twarz. Zakrwawiony siłę miał tylko na to, by przekręcić się na plecy, o wstaniu nie było już mowy.



- Anthony nie widział nadlatującego ciosu. Wszystko z nim w porządku, chociaż nokaut rzeczywiście był ciężki. Porażka z Łomaczenką wstydu nie przynosi - mówił promotor przegranego Eddie Hearn.