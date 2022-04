Dwa koncerty Fury'ego na Wembley. Pokaz umiejętności bokserskich i wokalnych

Tyson Fury ma za sobą udany debiut we wrestlingu. Brytyjczyk w walce dla federacji WWE na gali w Arabii Saudyjskiej pokonał Brauna Strowmana.

Zwycięski debiut Tysona Fury'ego we wrestlingu

Wembley w przeszłości było świadkiem wielu wydarzeń sportowych i muzycznych, które przeszły do historii. Nie sposób się było jednak spodziewać, że walka o pas mistrza świata wagi ciężkiej połączy te wydarzenia w jedno.

Fury dał popis, którym zaspokoił gusta najbardziej wybrednych kibiców. Najpierw "Król Cyganów" w 6. rundzie znokautował Dilliana Whyte'a, wprawiając w zachwyt zgromadzoną na trybunach widownię.

Wokalny popis mistrza

Już po zakończonej walce w ringu miała się odbyć tradycyjna rozmowa z mistrzem WBC. Fury, zapytany przez spikera, czy chce coś powiedzieć publiczności, złapał za mikrofon i zaczął śpiewać.



A @Tyson_Fury fight night doesn't end without a sing-along!



Wembley Stadium is an absolute scene! #FuryWhyte BT Sport Box Office https://t.co/b0uV32C1tBpic.twitter.com/lNCSua69cl — #FuryWhyte Saturday BT Sport Box Office (@BTSportBoxing) April 23, 2022





Słowa piosenki "American Pie" podchwyciły trybuny i zgromadzeni w ringu członkowie zespołu brytyjskiego pięściarza. Na widowni rozbłysły telefony i po chwili cały stadion Wembley rozbrzmiewał utworem Dona McLeana.

Nie był to pierwszy raz, gdy Fury zaśpiewał przed publicznością. Tę samą piosenkę wykonał po rewanżowej walce z Deontayem Wilderem w lutym 2020 roku. Ich pierwsza walka zakończyła się remisem, w rewanżu mistrzowski pas założył "Król Cyganów".

Dźwięki "American Pie" poprzedzały również wejście Fury'ego do ringu przed sobotnim pojedynkiem z Whytem.